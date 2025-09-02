Επί ποδός η Ευρώπη για τις στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας – Η Γαλλία έδωσε εντολή τα νοσοκομεία να ετοιμαστούν για πόλεμο έως το 2026

Για το σενάριο ενός πολέμου με την Ρωσία προετοιμάζονται Γαλλία, Γερμανία αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, καθώς η Ευρώπη ανησυχεί για την επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να πραγματοποιήσουν άσκηση για πόλεμο στην Ευρώπη, ενώ η Γερμανία βρίσκεται σε συναγερμό για τις ρωσικές στρατιωτικές ασκήσεις.

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας είπε στους φορείς υγείας σε όλη τη χώρα να προετοιμαστούν για μια πιθανή «μεγάλη εμπλοκή» μέχρι τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή της εφημερίδας Le Canard Enchaîné.

Σύμφωνα με το πολεμικό σενάριο της γαλλικής κυβέρνησης, η χώρα θα μετατραπεί σε κράτος υποστήριξης που θα έχει την δυνατότητα να δεχτεί έναν τεράστιο αριθμό τραυματιών στρατιωτών από τη Γαλλία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Όπως αναφέρεται, η διαταγή αποσκοπεί στην «πρόβλεψη, προετοιμασία και ανταπόκριση στις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, ενσωματώνοντας παράλληλα τις ειδικές ανάγκες της άμυνας στον τομέα της υγείας».

«Μεταξύ των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί, επομένως, είναι η υπόθεση μιας μεγάλης εμπλοκής, όπου το υγειονομικό ζήτημα θα συνίσταται στη φροντίδα μιας δυνητικά μεγάλης εισροής θυμάτων από το εξωτερικό», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας.

Και συνέχισε: «Συνεπώς, τίθεται για το σύστημα υγείας μας το ζήτημα της πρόβλεψης της περίθαλψης των στρατιωτικών ασθενών στο πολιτικό σύστημα υγείας».

Σε επιφυλακή για τις ρωσικές στρατιωτικές ασκήσεις στην Λευκορωσία

Ταυτόχρονα ο επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας, Κάρστεν Μπρούερ είπε ότι το ΝΑΤΟ και οι δυνάμεις της Γερμανίας θα βρίσκονται σε επιφυλακή ενόψει στρατιωτικών ασκήσεων της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δεν αναμένει πως οι δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν θα επιτεθούν σε έδαφος του ΝΑΤΟ καθώς η Ρωσία διεξάγει στρατιωτική εκπαίδευση στη Λευκορωσία με την άσκηση Zapad 2025. Ωστόσο εξήγησε ότι η Γερμανία θα είναι σε επιφυλακή.

«Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι γίνονται – υπό το προκάλυμμα της άσκησης- οι προετοιμασίες για μία επίθεση. Αλλά θα είμαστε σε επιφυλακή, όχι μόνο οι γερμανικές δυνάμεις, αλλά και το ΝΑΤΟ», τόνισε ο Κάρστεν Μπρούερ.

Ρωσία και Κίνα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τον επόμενο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να ενισχύσουν τους φόβους ότι πλανήτης βρίσκεται κοντά σε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Κίνας και της Ρωσίας.

Τον περασμένο Ιούλιο ο Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε ότι συνδυαστικές επιθέσεις από την Ρωσία και την Κίνα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν νέο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με το σενάριο που παρουσιάσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, η Κίνα θα μπορούσε να δείξει επιθετικότητα και να προσπαθήσει να καταλάβει την Ταϊβάν. Ταυτόχρονα θα εξασφάλιζε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε ευρωπαϊκά εδάφη τα οποία ήδη φέρεται να εποφθαλμιά ο Πούτιν, όπως στην Εσθονία, την Λετονία και την Λιθουανία.

Τότε ο Ρούτε είχε τονίσει την επείγουσα ανάγκη επανεξοπλισμού και αύξησης των στρατιωτικών προϋπολογισμών στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Μάλιστα είχε δηλώσει τους τους New York Times για αυτό το εφιαλτικό σενάριο πολέμου: «Ας μην είμαστε αφελείς σε αυτό».

«Αν ο Σι Τζινπίνγκ επιτεθεί στην Ταϊβάν, θα φροντίσει πρώτα να κάνει ένα τηλεφώνημα στον πολύ κατώτερο εταίρο του σε όλα αυτά, τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, που κατοικεί στη Μόσχα, και να του πει: “Θα το κάνω αυτό και σε χρειάζομαι για να τους απασχολήσεις στην Ευρώπη επιτιθέμενος σε εδάφη του ΝΑΤΟ”. Αυτός είναι πιθανότατα ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί αυτό, και για να τους αποτρέψουμε, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα», είχε αναφέρει ο Ρούτε.

«Το ένα είναι το ΝΑΤΟ, συλλογικά, να είναι τόσο ισχυρό που οι Ρώσοι δεν θα το κάνουν ποτέ αυτό. Και δεύτερον, η συνεργασία με τον Ινδο-Ειρηνικό – κάτι που ο πρόεδρος [Ντόναλντ] Τραμπ προωθεί πολύ, επειδή έχουμε αυτή τη στενή διασύνδεση, τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, την καινοτομία μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Ινδο-Ειρηνικού», είχε τονίζει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε είχε προειδοποιήσει ότι ο Πούτιν επανεξοπλίζεται με ταχείς ρυθμούς, επιμένοντας ότι οι δυτικές χώρες πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. «Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια γεωπολιτική πρόκληση. Και αυτή είναι πρώτα απ’ όλα η Ρωσία, η οποία ανασυγκροτείται με ρυθμό και ταχύτητα που δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία», σημείωσε ο Ρούτε.