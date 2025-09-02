Τηλεθέαση (1/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (1/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 20,3%
- Σήμερα 20,1%
- Ώρα Ελλάδος 12,8%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 16,7%
- Καλοκαίρι παρέα 12,7%
- 10 παντού 9%
- Πρωίαν σε είδον 5,3%
Απογευματινή ζώνη
- Ο τροχός της τύχης 17,9%
- Live News 15,6%
- Power Talk 5,8%
- Καθαρές κουβέντες 5,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 17%
- Σήμερα 11,7%
- Ωρα Ελλάδος 8,7%
Ζώνη 10-1
- Καλοκαίρι παρέα 12,7%
- Πρωίαν σε είδον 8,7%
- Αταίριαστοι 7,6%
- 10 παντού 3,7%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 15,7%
- Live News 14,4%
- Στούντιο 4 6,9%
- Power Talk 6,3%
- Καθαρές κουβέντες 3%