Τηλεθέαση (1/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (1/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 20,3%
  • Σήμερα 20,1%
  • Ώρα Ελλάδος  12,8%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 16,7%
  • Καλοκαίρι παρέα 12,7%
  • 10 παντού 9%
  • Πρωίαν σε είδον 5,3%

Απογευματινή ζώνη

  • Ο τροχός της τύχης  17,9%
  • Live News  15,6%
  • Power Talk  5,8%
  • Καθαρές κουβέντες  5,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 17%
  • Σήμερα 11,7%
  • Ωρα Ελλάδος 8,7%

Ζώνη 10-1

  • Καλοκαίρι παρέα 12,7%
  • Πρωίαν σε είδον 8,7%
  • Αταίριαστοι 7,6%
  • 10 παντού 3,7%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 15,7%
  • Live News 14,4%
  • Στούντιο 4 6,9%
  • Power Talk 6,3%
  • Καθαρές κουβέντες 3%

