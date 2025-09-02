Πέθανε ο Σπύρος Κοκοτός σε ηλικία 92 ετών

Πέθανε ο Σπύρος Κοκοτός σε ηλικία 92 ετών

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Σπύρος Κοκοτός, ο άνθρωπος που σημάδεψε την τουριστική ταυτότητα της Ελούντας.

Ο Σπύρος Κοκοτός υπήρξε οραματιστής και δημιουργός μερικών από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της περιοχής, όπως τα Elounda Beach, Elounda Bay, Elounda Mare, Porto Elounda και Elounda Peninsula, τα οποία συνέδεσαν το όνομα της Κρήτης με τον υψηλού επιπέδου τουρισμό.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, όπου μοιράστηκε προσωπικές στιγμές με τον πατέρα του.

«Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πέρυσι. Προχθές, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο όπου μιλούσαμε για το ταξίδι που θα κάναμε “με τις κοπέλες μας”, με το αγαπημένο του σκαρί, την “Ελιάνα”. Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

