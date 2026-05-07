Al Arabiya: Σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές για το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ορμούζ Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ
Φωτογραφία: Reuters

Μέσω εντατικών διπλωματικών επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιδιώκεται το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya.

Το κανάλι ανέφερε ότι αναμένονται ειδήσεις σχετικά με τα πλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα στην υδάτινη οδό μέσα στις επόμενες ώρες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των πληροφοριών του NBC News, το οποίο, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, σημείωσε ότι οι πιέσεις από τη Σαουδική Αραβία οδήγησαν στην αναστολή της αμερικανικής επιχείρησης «Project Freedom» για τη συνοδεία αυτών των πλοίων εκτός των Στενών.

Παράλληλα, πακιστανική πηγή δήλωσε στο Al Arabiya ότι «Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει την Πέμπτη σε μια αμερικανική πρόταση για πυρηνική συμφωνία», επιβεβαιώνοντας έτσι προγενέστερο ρεπορτάζ του CNN σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων.

