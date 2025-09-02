Πούτιν: Η σχέση Μόσχας – Πεκίνου έχει φθάσει σε επίπεδο «άνευ προηγουμένου» – Ο «Άξονας της Αναταραχής» προκαλεί ανησυχία στη Δύση

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σημείωσε με ικανοποίηση σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ότι η σχέση των δυο δυνάμεων βελτιώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας το τρέχον διάστημα σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κίνας εξήρε τη σχέση «πλήρους στρατηγικής συνεργασίας» του Πεκίνου και της Μόσχας, επαναλαμβάνοντας πως σκοπός του είναι να συνεχιστεί η συνεργασία «για την οικοδόμηση παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης πιο δίκαιου και πιο λογικού», σύμφωνα με τοποθέτησή του που μεταδόθηκε κατά την έναρξη συνομιλιών τους στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ο Πούτιν βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την Κυριακή.

Συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην πόλη Τιαντζίν (βόρεια) κι αναμένεται να παραστεί αύριο Τετάρτη σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα, κατά την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο «Άξονας της Αναταραχής»

Αυτό που αναλυτές αποκαλούν «Άξονας της Αναταραχής», φαίνεται να βασίζεται στη αμοιβαία αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο του 2024, αλλά και σε μια αντίστοιχη συμμαχία ανάμεσα στο Πεκίνο και την Πιονγιάνγκ, εξέλιξη που ενδέχεται να μεταβάλει τους στρατιωτικούς συσχετισμούς στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν πέρασε τα ξημερώματα της Τρίτης τα σύνορα με την Κίνα, με προορισμό το Πεκίνο.

Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, από την πλευρά τους, συναντήθηκαν στη «Μεγάλη Αίθουσα του Λαού» για συνομιλίες με τον ηγέτη της Μογγολίας, με την ατζέντα να περιλαμβάνει το μεγάλο έργο αγωγού φυσικού αερίου και διμερή ζητήματα.

Ο Σι είχε επίσης κατ’ ιδίαν συνάντηση τη Δευτέρα με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των τεταμένων διμερών σχέσεων, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωνε τις εμπορικές πιέσεις προς το Νέο Δελχί για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε τη Δευτέρα τη σύνοδο «παραστατική» και κατηγόρησε την Κίνα και την Ινδία ότι λειτουργούν ως «κακοί παίκτες», ενισχύοντας τη Ρωσία στον πόλεμο που διεξάγει εδώ και τρεισήμισι χρόνια στην Ουκρανία.

Ο Ναρέντρα Μόντι και ο Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς έφτασαν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συνάντησαν αμέσως τον Σι Τζινπίνγκ, ανταλλάσσοντας χαμόγελα μπροστά στις κάμερες.

Στην ομιλία του, ο Σι κατήγγειλε τις «νοοτροπίες Ψυχρού Πολέμου» και τον «εκφοβισμό», χωρίς να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια παρουσίασε μια «Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση», καλώντας τις χώρες να συνεργαστούν για ένα πιο «δίκαιο και ισότιμο» διεθνές σύστημα, το οποίο, όπως είπε, «γκρεμίζει τείχη αντί να τα υψώνει» και επιδιώκει «ενσωμάτωση και όχι αποσύνδεση».

Ο Μόντι χαρακτήρισε τη σύνοδο «ευκαιρία» για την Ινδία και εξήρε την έμφαση που δόθηκε στη «συνδεσιμότητα» και το εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών. «Η Ινδία πίστευε πάντα ότι η ισχυρή συνδεσιμότητα δεν ενισχύει μόνο το εμπόριο, αλλά ανοίγει δρόμους για ανάπτυξη και εμπιστοσύνη», τόνισε.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η «σχέση χωρίς όρια» ανάμεσα στην Κίνα και τη Ρωσία θα μπορούσε να δοκιμαστεί μεσοπρόθεσμα, λόγω της αυξανόμενης ανισορροπίας ισχύος μεταξύ τους, των ανησυχιών γύρω από τα κοινά σύνορα και των διαφορών σε περιφερειακά ζητήματα όπως η Βόρεια Κορέα.

Καμπανάκι ανησυχίας στη Δύση

Σε μια περίοδο που ο Τραμπ προβάλλει το προφίλ του ειρηνοποιού, κάθε νέα συγκέντρωση στρατιωτικής ισχύος στην Ανατολή με τη συμμετοχή της Ρωσίας προκαλεί ανησυχία στη Δύση.

«Οι τριμερείς στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας μοιάζουν σχεδόν αναπόφευκτες», είχε γράψει ήδη από τον Μάρτιο ο Youngjun Kim, αναλυτής του αμερικανικού National Bureau of Asian Research, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε τη Μόσχα και την Πιονγιάνγκ πιο κοντά.

«Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η Κίνα και η Ρωσία ήταν βασικοί εταίροι στην επιβολή διεθνών κυρώσεων κατά της Βόρειας Κορέας για τις πυρηνικές και πυραυλικές δοκιμές της. Τώρα είναι πιθανοί στρατιωτικοί εταίροι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας σε περίπτωση κρίσης στην κορεατική χερσόνησο», πρόσθεσε.

Η Βόρεια Κορέα αποτελεί σημαντικό παράγοντα και στο ουκρανικό μέτωπο, καθώς ο Κιμ έχει στείλει περισσότερους από 15.000 στρατιώτες για να στηρίξουν τον πόλεμο του Πούτιν.

Το 2024 μάλιστα φιλοξένησε τον Ρώσο ηγέτη στην Πιονγιάνγκ -την πρώτη σύνοδο κορυφής αυτού του είδους εδώ και 24 χρόνια- κίνηση που ερμηνεύτηκε ευρέως ως παραγκωνισμός προς τον Σι και ως προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση της Βόρειας Κορέας από την Κίνα, βελτιώνοντας παράλληλα το διεθνές του προφίλ.

Ο Πούτιν, μιλώντας στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Τιαντζίν, τόνισε ότι πρέπει να αποκατασταθεί μια «δίκαιη ισορροπία στον τομέα της ασφάλειας», φράση που χρησιμοποιεί συχνά για να περιγράψει την κριτική του απέναντι στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας προς την Ανατολή.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Axios