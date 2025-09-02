Βέλγιο: Θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα

Η κυβέρνηση του Βελγίου θα προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών εντός του μήνα, ανήγγειλε σήμερα ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, καθώς η χώρα του συντονίζει το βήμα με αυτό άλλων κρατών, ιδιαίτερα της Γαλλίας και του Καναδά.

«Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ» και ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης», τόνισε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας, Μαξίμ Πρεβό, μέσω της πλατφόρμας X.

🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé. 🔸Au vu du… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025



Στα τέλη Ιουλίου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα διεξαχθεί από την 9η ως την 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Πάνω από άλλες δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν όσες κυβερνήσεις του κόσμου δεν το έχουν πράξει να το κάνουν.

Το Βέλγιο «θα ενωθεί με άλλες χώρες που θα υπογράψουν τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης», με σκοπό να μπει ξανά στις ράγες «η λύση των δυο κρατών», εξήγησε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών.

Οι προϋποθέσεις της αναγνώρισης και οι κυρώσεις

Ωστόσο η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις Βρυξέλλες εξαρτάται από την εκπλήρωση όρων.

Δεν θα επισημοποιηθεί παρά αφού «απελευθερωθεί ο τελευταίος όμηρος της Χαμάς» και με την προϋπόθεση πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν θα διαδραματίζει ρόλο στη διακυβέρνηση «οποιουδήποτε» τομέα της Παλαιστίνης, ξεκαθάρισε ο κ. Πρεβό.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανήγγειλε εξάλλου 12 κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ. Σε αυτές συγκαταλέγονται «η απαγόρευση των εισαγωγών προϊόντων από οικισμούς» στα κατεχόμενα, αλλά και «δυνητικές ποινικές διώξεις», η απαγόρευση «υπερπτήσεων» και της χρήσης υποδομών του Βελγίου ως διαμετακομιστικού σταθμού, καθώς και η ένταξη στον κατάλογο των ανεπιθύμητων προσώπων (personae non gratae) «δυο εξτρεμιστών ισραηλινών υπουργών, βίαιων εποίκων» – αλλά και «ηγετών της Χαμάς».

Η απόφαση αυτή απέχει πολύ από το να γίνεται ομόφωνα δεκτή από τη βελγική κυβέρνηση. Τα μέλη της από τα κόμματα της δεξιάς (N-VA και MR) είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά.

Όμως μπροστά «στην ανθρωπιστική τραγωδία που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη και ιδιαίτερα στη Γάζα, το Βέλγιο πρέπει να πάρει ισχυρές αποφάσεις για να εντείνει την πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση» όπως και «στους τρομοκράτες της Χαμάς», επιχειρηματολόγησε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών.

Τι λέει η Παλαιστινιακή Αρχή

Το ζήτημα χαρακτηρίζεται κρίσιμο από παλαιστίνιους αξιωματούχος. «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα μας δώσει προοπτική για το μέλλον», τόνισε χθες στη Ρώμη η υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, η Βάρσεν Αγαμπεκιάν Σαχίν.

«Στέλνει επίσης ξεκάθαρο μήνυμα: η μοναδική λύση είναι να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος που θα ζει με ειρήνη και ασφάλεια δίπλα στο κράτος του Ισραήλ», επέμεινε.

Οι χώρες που ακολούθησαν το παράδειγμα της Γαλλίας

Οι κυβερνήσεις του Καναδά και της Αυστραλίας έχουν επίσης ήδη καταστήσει σαφή την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Η Βρετανία έχει προειδοποιήσει πως θα προχωρήσει και αυτή στην αναγνώρισή του αν το Ισραήλ δεν αναλάβει σειρά δεσμεύσεων, ανάμεσά τους για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Συνολικά, τα 3/4 των κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει μέχρι σήμερα το κράτος αυτό, η ίδρυση του οποίου είχε ανακηρυχθεί από την εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1988.

Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ

Η διεθνής πίεση εντείνεται στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να βάλει τέλος στον πόλεμο, που έχει οδηγήσει σε πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακο οι περίπου 2,4 εκατ. κάτοικοι του οποίου ζουν υπό πολιορκία για σχεδόν 23 μήνες και καθώς η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, έχει επίσης κλιμακωθεί ραγδαία αφότου άρχισε η ένοπλη σύρραξη.

Στο μεταξύ εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο σήμερα για τουλάχιστον 13 νεκρούς σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πρώτο πλήγμα σε κτίριο όπου διέμενε κόσμος σκότωσε 10 ανθρώπους, δεύτερο σε άλλο κτίριο στοίχισε τη ζωή σε ακόμη τρεις, εξήγησε ο εκπρόσωπος, ο Μαχμούντ Μπασάλ, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Διευκρίνισε ότι και οι δυο βομβαρδισμοί έγιναν στην πόλη της Γάζας.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 63.557 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ