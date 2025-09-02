Ισραήλ: Μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης – στρατού για την κατάληψη της Γάζας – «Η απόφασή σας θα έχει τίμημα» είπε στους υπουργούς ο αρχηγός των IDF

Έντονο παρασκήνιο, κόντρες και λεκτικούς διαξιφισμούς είχε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής. Στο επίκεντρο της μετωπικής σύγκρουσης κυβέρνησης – στρατού βρίσκονται τα σχέδια για πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού, η οποία διήρκησε μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ τα έβαλε με τους υπουργούς για το σχέδιο κατάληψης και πίεσε την κυβέρνηση να δεχθεί την συμφωνία εκεχειρίας, η οποία βρίσκεται στο τραπέζι και έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς.

«Καλημέρα ηλιαχτίδες μου. Ήσασταν στην κυβέρνηση στις 7 Οκτωβρίου (σ.σ. 2023 – Ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στα ισραηλινά εδάφη). Τώρα θυμηθήκατε να μιλήσετε για το να νικήσετε την Χαμάς; Πού ήσασταν την 7η, την 8η, την 9η (σ.σ. Οκτωβρίου). Τώρα το θυμηθήκατε έπειτα από δύο χρόνια;», φέρεται να είπε σε ειρωνικό τόνο στους υπουργούς ο Ζαμίρ.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου προειδοποίησε ότι με το σχέδιο για πλήρη κατάληψη της πόλης ο ισραηλινός στρατός θα γίνει κατοχική δύναμη στην Γάζα και θα κληθεί να συνδράμει επιχειρησιακά και ανθρωπιστικά τους αμάχους. «Οδεύετε προς μια στρατιωτική κυβέρνηση. Το σχέδιό σας μας οδηγεί εκεί. Καταλάβετε τις συνέπειες», φέρεται να εξήγησε ο Ζαμίρ, σύμφωνα με τον ισραηλινό ιστότοπος Ynet.

Έδειξε στους υπουργούς τα σχέδια για την είσοδο και την παραμονή των IDF στην Γάζα προκειμένου να κατανοήσουν τι ζητούν από τον ισραηλινό στρατό. Επισήμανε τους κινδύνους και επέμεινε ότι δεν υπάρχει στρατηγική εξόδου στα σχέδια κατάληψης.

«Η απόφασή σας να κατακτήσετε την πόλη της Γάζας – στη συνέχεια αυτό θα οδηγήσει στην κατάκτηση των προσφυγικών καταυλισμών στο κέντρο της Γάζας – μετά θα γίνει μια στρατιωτική κυβέρνηση, επειδή δεν θα υπάρχει κανένας άλλος φορέας που θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη για τον πληθυσμό», φέρεται να προειδοποίησε ο Ζαμίρ.

Ο αρχηγός των IDF τόνισε ότι οι άμαχοι δεν θα πάνε πουθενά και γι’ αυτό ο ισραηλινός στρατός θα συρθεί ακόμη πιο βαθιά μέσα στην Λωρίδα της Γάζας. Ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ διαφώνησε ότι θα οδηγηθεί το Ισραήλ σε στρατιωτική κυβέρνηση στην Γάζα καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι θα ενθαρρύνουν την εθελοντική μετανάστευση των αμάχων.

Μαζί με τον Μπεζαλέλ Σμότρις ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ επέμεινε ότι η απόφαση για την πλήρη κατάληψη της πόλης έχει ληφθεί, ενώ άλλος υπουργός φέρεται να κατηγόρησε για «δειλία» τον Ζαμίρ. «Η απόφαση σας θα έχει τίμημα», φέρεται να απάντησε ο Ζαμίρ.

Επιπλέον ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, πίεζε τον Νετανιάχου να προχωρήσει σε ψηφοφορία για την αποδοχή ή την απόρριψη της συμφωνίας εκεχειρίας που παραμένει στο τραπέζι. Τόσο ο Ζαμίρ όσο και ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποδεχθεί την συμφωνία που προβλέπει απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Από την πλευρά του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αρνήθηκε να θέσει την πρόταση εκεχειρίας σε ψηφοφορία και φέρεται να υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που τον πιέζει να μην δεχθεί μία μερική συμφωνία κατάπαυσης πυρός και να τελειώνει με τον πόλεμο στην Γάζα. «Ο Τραμπ μου είπε να αφήσω τις μερικές συμφωνίες και είπε: ‘ Μπες μέσα με όλη την δύναμη σου και τελείωσε το», φέρεται να υποστήριξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.