Νότια Κορέα: Περίπου 2.000 Bορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Νότια Κορέα: Περίπου 2.000 Bορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ουκρανία
Φωτογραφία: Reuters

Περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, δήλωσε σήμερα ένας Νοτιοκορεάτης βουλευτής, επικαλούμενος στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας του, έπειτα από συνάντησή του με στελέχη αυτών των τελευταίων.

Τον Απρίλιο «υπολόγιζαν τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 600», όμως στη βάση επικαιροποιημένων εκτιμήσεων «υπολογίζουν πλέον τον αριθμό αυτό σε περίπου 2.000», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής Λι Σέονγκ-κουέουν έπειτα από μια συνεδρίαση ενημέρωσης από την νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS).

Οι μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας και δυτικών χωρών υποστήριξαν πως η Πιονγκγιάνγκ είχε στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ το 2024, όταν είχε πραγματοποιηθεί εκεί επίθεση του Κιέβου, καθώς και βλήματα πυροβολικού, πυραύλους και συστήματα ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς.

Ο αντιπολιτευόμενος βουλευτής Λι Σέονγκ-κουέουν, μέλος του Κόμματος της Λαϊκής Εξουσίας του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, δήλωσε επίσης πως οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα προβλέπει να αναπτύξει επιπλέον 6.000 στρατιωτικούς στη Ρωσία, οι 1.000 από τους οποίους έχουν ήδη φθάσει.

Το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε το Σάββατο ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είχε απευθυνθεί την προηγουμένη σε οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις μάχες εναντίον της Ουκρανίας πολεμώντας για τη Ρωσία.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ήδη συναντήσει μερικές από τις οικογένειες αυτές στη διάρκεια μιας άλλης δημόσιας τελετής παρασημοφόρησης των στρατιωτικών.

Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα συνδέονται από το 2024 με μια συμφωνία ασφάλειας και άμυνας.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης θα παρευρεθεί αύριο, Τετάρτη, στο Πεκίνο σε μια γιγάντια στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, στην οποία αναμένονται και περίπου 25 άλλοι ξένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Μόσχα και το Κίεβο δεν αποκαλύπτουν το σύνολο των στρατιωτών που είναι ανεπτυγμένοι στη σύγκρουση ούτε τις απώλειές τους. Τον Ιούνιο 2024, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κάνει λόγο για «σχεδόν 700.000» στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία, ένας αριθμός που αναφέρθηκε επίσης τον Ιουνίο 2025 από τον Oυκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τροφές που μειώνουν κατά 24% τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι γιατροί της Θεσσαλονίκης ζητούν από τον πρωθυπουργό 5 θεσμικές παρεμβάσεις για την Υγεία

Σούπερ μάρκετ: Ποια μέτρα κατά της ακρίβειας εξετάζονται

Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Αύγουστο -Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Τεστ προσωπικότητας: Η γάτα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε ήρεμος, ευέξαπτος ή προσεκτικός

Τι σημαίνει η φράση «χάριτι θεία» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:03 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πενσυλβάνια: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ – Τρεις τραυματίες

Στο Χάρισμπουργκ της Πενσυλβάνια, στις ΗΠΑ, τρεις άνθρωποι -ανάμεσά τους ένα αγόρι 6 ετών και ...
13:55 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 1.411 νεκροί και 3.124 τραυματίες

Όσο περνούν οι ώρες ο αριθμός των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστά...
13:39 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Βέλγιο: Θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα

Η κυβέρνηση του Βελγίου θα προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά τη διάρ...
11:40 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Nestle: Απολύθηκε ο CEO μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του – Είχε σχέση με υπάλληλο

Η Nestlé ανακοίνωσε ξαφνικά τη Δευτέρα την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της, Laurent...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix