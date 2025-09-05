Ολική έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «Ματωμένο Φεγγάρι» – Το φαινόμενο που θα καθηλώσει τα βλέμματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων

Τη νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα του 2025: την ολική έκλειψη Σελήνης, κατά την οποία το φεγγάρι θα μεταμορφωθεί σε ένα κοκκινωπό «Ματωμένο Φεγγάρι».

Συγκεκριμένα, όταν θα ανατέλλει η Σελήνη στην Ελλάδα, η έκλειψη θα έχει ήδη ξεκινήσει, και εκείνη την ώρα θα παρατηρείται μερική έκλειψη, καθώς μόνο ένα τμήμα της Σελήνης θα φαίνεται πιο σκοτεινό μέσα στη σκιά της Γης.

Καθ’ όλη τη διάρκειά της, η Σελήνη θα εμφανίζεται πιο σκοτεινή και ταυτόχρονα θα αποκτά μια κοκκινωπή απόχρωση, γι’ αυτό και ονομάζεται «Blood Moon» (Ματωμένο Φεγγάρι).

Τι ώρα μπορείτε να παρατηρήσετε το φαινόμενο

Γύρω στις 20:30, όταν η Σελήνη θα βρίσκεται λίγο ψηλότερα στον ορίζοντα, ξεκινά η ολική φάση και θα καλυφθεί ολόκληρη από τη γήινη σκιά. Οι παρατηρητές θα πρέπει να κοιτάξουν ανατολικά-νοτιοανατολικά, σχετικά χαμηλά στον ορίζοντα, για να εντοπίσουν τη Σελήνη.

Το μέγιστο της έκλειψης θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 21:00, ενώ η Σελήνη θα εξέλθει της σκιάς περίπου στις 21:50, σηματοδοτώντας το τέλος της ολικής έκλειψης.

Η μερική έκλειψη θα συνεχιστεί έως τις 23:00, ενώ μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα η Σελήνη θα παραμένει σχετικά σκοτεινή καθώς θα διέρχεται ακόμη από την παρασκιά της Γης.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας σεληνιακής έκλειψης

Η ολική έκλειψη Σελήνης συμβαίνει όταν η Γη τοποθετείται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, σε ευθεία γραμμή. Καθώς η Γη περνά μπροστά από τη Σελήνη, μπλοκάρει το μεγαλύτερο μέρος του ηλιακού φωτός που φτάνει στην επιφάνειά της.

Ωστόσο, αντί να εξαφανιστεί πλήρως, η Σελήνη, που συνήθως φαίνεται ασημένια, αποκτά μια βαθιά κοκκινωπή απόχρωση.

Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο ορισμένες ακτίνες του ηλιακού φωτός -οι μεγαλύτερες σε μήκος κύματος, στο κόκκινο άκρο του φάσματος- μπορούν να περάσουν μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης και να φτάσουν στη Σελήνη, ενώ οι μικρότερες και πιο μπλε ακτίνες διασκορπίζονται από την ατμόσφαιρα.

Πρόκειται για τον ίδιο μηχανισμό που χρωματίζει τον ουρανό κόκκινο κατά τη δύση του ηλίου.

Σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

Η δεύτερη ολική έκλειψη του 2025, και η μεγαλύτερη σε διάρκεια από το 2022, θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και ορατή σε περίπου έξι δισεκατομμύρια ανθρώπους, με φάσεις της που θα φαίνονται και στην ανατολική Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αφρική και μέρη της Μέσης Ανατολής.

Οι μοναδικές περιοχές που θα χάσουν πλήρως το φαινόμενο βρίσκονται στην Αμερική, καθώς θα είναι μέρα. Ωστόσο η Χαβάη, ένα τμήμα της Αλάσκας και ένα τμήμα της Βραζιλίας θα έχουν την ευκαιρία να δουν τουλάχιστον μια μερική έκλειψη.

Στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ο κόσμος θα δει την έκλειψη ήδη σε εξέλιξη κατά την ανατολή της Σελήνης.

Το φαινόμενο είναι ασφαλές για παρατήρηση με γυμνό μάτι, σε αντίθεση με το φαινόμενο της έκλειψης ηλίου, και οι παρατηρητές θα δουν τη Σελήνη να αλλάζει σταδιακά χρώμα, από ασημί σε βαθύ κόκκινο.

Με πληροφορίες από: Astronio, National Geographic, Science Alert, Space