Τραμπ: Σάλος με το «μπλε χάπι» που είχε στα δόντια του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στον τελικό του US Open – Αποδοκιμάστηκε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στο US Open έπειτα από δέκα χρόνια, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις από το κοινό και ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την παρουσία του στο τουρνουά, που οδήγησαν σε καθυστερήσεις στην έναρξη του τελικού ανδρών μεταξύ των Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ στο στάδιο Άρθουρ Άς στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Βίντεο από το γεγονός δείχνουν το πλήθος να ανταποκρίνεται με χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες, ενώ ο Τραμπ παρακολουθούσε τον αγώνα συνοδευόμενος από τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, την εγγονή του Αραμπέλα και ομάδα αξιωματούχων, ανάμεσά τους η αρχηγός προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, και η εκπρόσωπος τύπου, Καρολάιν Λεβιτ.

Holy shit! During the national anthem at the US Open men’s final, the moment Trump is shown on the jumbotron the entire stadium erupted in boos. To say the pedophile president is loathed in his own hometown would be an understatement. 😂🤣😂🤣😂🤣👇 pic.twitter.com/E7pzMoi0NX — Bill Madden (@maddenifico) September 7, 2025



Μία φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει τον Τραμπ να δαγκώνει κάποιο χάπι, όπως κατέγραψε ο φωτογράφος Αντρές Κουντάκι, ο οποίος σχολίασε: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παίρνει ένα δισκίο ενώ παρακολουθεί τον τελικό ανδρών του US Open μεταξύ Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη».

U.S. President Donald Trump takes a tablet as he watches the U.S. Open men’s final between Jannik Sinner and Carlos Alcaraz on Sunday, Sept. 7, 2025, in New York. Photo: Andres Kudacki. #trump #usopen pic.twitter.com/QH6OZCSpqM — Andres Kudacki (@AndresKudacki) September 7, 2025



Οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν το φωτογραφικό στιγμιότυπο, κάνοντας ερωτήσεις όπως: «Μπορεί κανείς από τους επαγγελματίες υγείας να μου πει ποιο χάπι πήρε ο Τραμπ στο US Open;».

«Τι είδους χάπι πήρε ο Τραμπ σήμερα στο US Open;», έγραψε ένας άλλος.

Κάποιοι υπέθεσαν ότι πρόκειται για ασπιρίνη, την οποία άλλωστε, όπως είχε ενημερώσει η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λεβιτ, ο Αμερικανός Πρόεδρος λαμβάνει.

Άλλοι θεώρησαν ότι ήταν κάτι… αθώο, με ένα σχόλιο να λέει: «Φαίνεται σαν καραμέλα μέντας» ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Μοιάζει με καραμέλα μέντας χωρίς ζάχαρη».

Η φωτογραφία ήρθε εν μέσω ανησυχιών για την υγεία του Τραμπ, οι οποίες εντάθηκαν όταν δεν προγραμμάτισε καμία συνέντευξη Τύπου κατά το Σαββατοκύριακο 30-31 Αυγούστου, ενώ κυκλοφόρησε και ένα ψεύτικο δημοσίευμα για τον θάνατό του, το οποίο ο Τραμπ σχολίασε πρόσφατα κατά τα εγκαίνια του Rose Garden Club στον Λευκό Οίκο.