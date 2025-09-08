Τραμπ: Σάλος με το «μπλε χάπι» που είχε στα δόντια του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στον τελικό του US Open – Αποδοκιμάστηκε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Σάλος με το «μπλε χάπι» που είχε στα δόντια του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στον τελικό του US Open – Αποδοκιμάστηκε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου
Φωτογραφία: Andres Kudacki / Πηγή: Instagram

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στο US Open έπειτα από δέκα χρόνια, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις από το κοινό και ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την παρουσία του στο τουρνουά, που οδήγησαν σε καθυστερήσεις στην έναρξη του τελικού ανδρών μεταξύ των Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ στο στάδιο Άρθουρ Άς στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Βίντεο από το γεγονός δείχνουν το πλήθος να ανταποκρίνεται με χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες, ενώ ο Τραμπ παρακολουθούσε τον αγώνα συνοδευόμενος από τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, την εγγονή του Αραμπέλα και ομάδα αξιωματούχων, ανάμεσά τους η αρχηγός προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, και η εκπρόσωπος τύπου, Καρολάιν Λεβιτ.


Μία φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει τον Τραμπ να δαγκώνει κάποιο χάπι, όπως κατέγραψε ο φωτογράφος Αντρές Κουντάκι, ο οποίος σχολίασε: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παίρνει ένα δισκίο ενώ παρακολουθεί τον τελικό ανδρών του US Open μεταξύ Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη».


Οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν το φωτογραφικό στιγμιότυπο, κάνοντας ερωτήσεις όπως: «Μπορεί κανείς από τους επαγγελματίες υγείας να μου πει ποιο χάπι πήρε ο Τραμπ στο US Open;».

«Τι είδους χάπι πήρε ο Τραμπ σήμερα στο US Open;», έγραψε ένας άλλος.

Κάποιοι υπέθεσαν ότι πρόκειται για ασπιρίνη, την οποία άλλωστε, όπως είχε ενημερώσει η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λεβιτ, ο Αμερικανός Πρόεδρος λαμβάνει.

Άλλοι θεώρησαν ότι ήταν κάτι… αθώο, με ένα σχόλιο να λέει: «Φαίνεται σαν καραμέλα μέντας» ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Μοιάζει με καραμέλα μέντας χωρίς ζάχαρη».

Η φωτογραφία ήρθε εν μέσω ανησυχιών για την υγεία του Τραμπ, οι οποίες εντάθηκαν όταν δεν προγραμμάτισε καμία συνέντευξη Τύπου κατά το Σαββατοκύριακο 30-31 Αυγούστου, ενώ κυκλοφόρησε και ένα ψεύτικο δημοσίευμα για τον θάνατό του, το οποίο ο Τραμπ σχολίασε πρόσφατα κατά τα εγκαίνια του Rose Garden Club στον Λευκό Οίκο.

