Βίντεο: Δύο παιδιά παγιδεύτηκαν σε τρύπα σε παραλία – Ναυαγοσώστες τα έσωσαν την τελευταία στιγμή

Σε μια δραματική δοκιμασία για δύο παιδιά μετατράπηκε μια μέρα χαλάρωσης σε παραλία της Νότιας Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ, όταν παγιδεύτηκαν σε μια τρύπα που έσκαψαν.

Το περιστατικό, που συνέβη τον Αύγουστο αλλά ήρθε στο φως της δημοσιότητας τώρα με την δημοσίευση του βίντεο, δείχνει την αγωνία των λουόμενων που προσπαθούν απεγνωσμένα να απελευθερώσουν τα αγόρια προτού η παλίρροια τα καλύψει.

Αρχικά, τα δύο παιδιά διασκέδαζαν σκάβοντας μια τρύπα στην άμμο, αλλά γρήγορα βρέθηκαν θαμμένα μέχρι τη μέση και ανήμπορα να κινηθούν όταν τα κύματα εισχώρησαν, προκαλώντας κατάρρευση των τοιχωμάτων και η τρύπα πλημμύρησε.

Όπως εξήγησε ο Mark Herman, αρχηγός των ναυαγοσωστών του Newport Beach, «Μόλις η άμμος βραχεί, γίνεται βαριά. Βασικά τους έθαψε από τη μέση και κάτω. Δεν μπορούσαν να βγουν μόνοι τους».

Με κάθε λεπτό που περνούσε, η στάθμη του νερού ανέβαινε και τα τοιχώματα της τρύπας έσφιγγαν γύρω από τα πόδια των παιδιών.



Παρευρισκόμενοι ξεκίνησαν να σκάβουν -με τα χέρια ή με πλαστικά φτυάρια παραλίας- αλλά οι προσπάθειές τους ήταν μάταιες καθώς τα κύματα συνέχιζαν να φτάνουν. Περισσότερη βοήθεια έφτασε όταν τρεις ναυαγοσώστες έτρεξαν στο σημείο.

Ένας ναυαγοσώστης γονάτισε και άρχισε να μαζεύει την υγρή άμμο, ενώ άλλος προσπάθησε να φτιάξει πρόχειρα ένα φράγμα.

Ο Herman εξήγησε: «Ευτυχώς, τα υπόλοιπα μέρη του σώματος των παιδιών ήταν πάνω από την άμμο. Αλλά όταν σκάβουν τούνελ ή αν έχουν κατεβεί πολύ και η άμμος καταρρεύσει από πάνω τους, τότε μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο».

Έπειτα από αρκετά αγωνιώδη λεπτά, οι ναυαγοσώστες κατάφεραν να απελευθερώσουν τα παιδιά.

Η Brittney Hood, λουόμενη που ήταν μάρτυρας του περιστατικού, είπε ότι συγκλονίστηκε από τη σκηνή. «Δεν μπορούσα να φανταστώ μια τρύπα να καταρρέει πάνω σε ένα παιδί. Είμαι τόσο χαρούμενη που είναι καλά», δήλωσε.

«Η παραλία είναι όμορφη, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ακόμη και οι ρηχές τρύπες μπορούν να καταρρεύσουν χωρίς προειδοποίηση. Και όταν η παλίρροια ανεβαίνει, τα δευτερόλεπτα μετράνε», είπε ο αρχηγός των ναυαγοσωστών . «Η ξηρή άμμος μπορεί να φαίνεται σταθερή, αλλά μόλις βραχεί γίνεται βαριά και ασταθής», σημείωσε.