Βίντεο: Δύο παιδιά παγιδεύτηκαν σε τρύπα σε παραλία – Ναυαγοσώστες τα έσωσαν την τελευταία στιγμή

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Δύο παιδιά παγιδεύτηκαν σε τρύπα σε παραλία – Ναυαγοσώστες τα έσωσαν την τελευταία στιγμή

Σε μια δραματική δοκιμασία για δύο παιδιά μετατράπηκε μια μέρα χαλάρωσης σε παραλία της Νότιας Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ, όταν παγιδεύτηκαν σε μια τρύπα που έσκαψαν.

Το περιστατικό, που συνέβη τον Αύγουστο αλλά ήρθε στο φως της δημοσιότητας τώρα με την δημοσίευση του βίντεο, δείχνει την αγωνία των λουόμενων που προσπαθούν απεγνωσμένα να απελευθερώσουν τα αγόρια προτού η παλίρροια τα καλύψει.

Αρχικά, τα δύο παιδιά διασκέδαζαν σκάβοντας μια τρύπα στην άμμο, αλλά γρήγορα βρέθηκαν θαμμένα μέχρι τη μέση και ανήμπορα να κινηθούν όταν τα κύματα εισχώρησαν, προκαλώντας κατάρρευση των τοιχωμάτων και η τρύπα πλημμύρησε.

Όπως εξήγησε ο Mark Herman, αρχηγός των ναυαγοσωστών του Newport Beach, «Μόλις η άμμος βραχεί, γίνεται βαριά. Βασικά τους έθαψε από τη μέση και κάτω. Δεν μπορούσαν να βγουν μόνοι τους».

Με κάθε λεπτό που περνούσε, η στάθμη του νερού ανέβαινε και τα τοιχώματα της τρύπας έσφιγγαν γύρω από τα πόδια των παιδιών.


Παρευρισκόμενοι ξεκίνησαν να σκάβουν -με τα χέρια ή με πλαστικά φτυάρια παραλίας- αλλά οι προσπάθειές τους ήταν μάταιες καθώς τα κύματα συνέχιζαν να φτάνουν. Περισσότερη βοήθεια έφτασε όταν τρεις ναυαγοσώστες έτρεξαν στο σημείο.

Ένας ναυαγοσώστης γονάτισε και άρχισε να μαζεύει την υγρή άμμο, ενώ άλλος προσπάθησε να φτιάξει πρόχειρα ένα φράγμα.

Ο Herman εξήγησε: «Ευτυχώς, τα υπόλοιπα μέρη του σώματος των παιδιών ήταν πάνω από την άμμο. Αλλά όταν σκάβουν τούνελ ή αν έχουν κατεβεί πολύ και η άμμος καταρρεύσει από πάνω τους, τότε μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο».

Έπειτα από αρκετά αγωνιώδη λεπτά, οι ναυαγοσώστες κατάφεραν να απελευθερώσουν τα παιδιά.

Η Brittney Hood, λουόμενη που ήταν μάρτυρας του περιστατικού, είπε ότι συγκλονίστηκε από τη σκηνή. «Δεν μπορούσα να φανταστώ μια τρύπα να καταρρέει πάνω σε ένα παιδί. Είμαι τόσο χαρούμενη που είναι καλά», δήλωσε.

«Η παραλία είναι όμορφη, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ακόμη και οι ρηχές τρύπες μπορούν να καταρρεύσουν χωρίς προειδοποίηση. Και όταν η παλίρροια ανεβαίνει, τα δευτερόλεπτα μετράνε», είπε ο αρχηγός των ναυαγοσωστών . «Η ξηρή άμμος μπορεί να φαίνεται σταθερή, αλλά μόλις βραχεί γίνεται βαριά και ασταθής», σημείωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρωμένη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών με νέα ψηφιακά εργαλεία

Ωχρά κηλίδα: Ο FDA εγκρίνει πρωτοποριακή θεραπεία με χρήση εμφυτεύματος

Συνταξιούχοι: Τι ισχύει για την προσωπική διαφορά και την αύξηση στις συντάξεις το 2026 -Οι διευκρινίσεις και το παράδειγμα...

Αττική: «Χειρόφρενο» τραβούν αύριο και την Τετάρτη τα ταξί – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Τι σημαίνει η φράση «για το θεαθήναι» και από πού προέρχεται

Επαναστατικό υλικό από νανοσωλήνες άνθρακα σπάει ρεκόρ θερμομόνωσης
περισσότερα
13:15 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκλονιστικό βίντεο: 46χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό και τον τραυμάτισε στον λαιμό – «Αιμορραγώ;»

Συγκλονιστικές εικόνες από επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικό στη Βρετανία δημοσιεύει η Daily Ma...
12:35 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ιερουσαλήμ: Η στιγμή της πολύνεκρης επίθεσης – Βίντεο

Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου δείχνουν τις στιγμές της φονικής επίθεσης με πυροβολισμούς στο Ra...
11:41 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Αυξήθηκαν σε 5 οι νεκροί – Τουλάχιστον 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης σε λεωφορείο στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσα...
11:10 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ρικ Ντέιβις: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο συνιδρυτής των Supertramp

Ο Rick Davies, συνιδρυτής και τραγουδιστής των Supertramp, πέθανε σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος