Ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Αυξήθηκαν σε 5 οι νεκροί – Τουλάχιστον 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης σε λεωφορείο στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσαλήμ,

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ Μagen David Adom ανέφερε ότι 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση. Οι 4 ήταν ήδη νεκροί στο σημείο όταν έφτασαν τα ασθενοφόρα, ενώ το πέμπτο θύμα υπέκυψε στα τραύματα του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Μagen David Adom τουλάχιστον 7 άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, 2 άτομα έχουν υποστεί μέτριους τραυματισμούς και 3 έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Το σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ. Πηγή: Flash90

Τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι δύο ένοπλοι δράστες «εξουδετερώθηκαν». Η φράση αυτή σημαίνει ότι οι τρομοκράτες είτε συνελήφθησαν είτε σκοτώθηκαν.

At least 15 people were injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 2 terrorists were neutralized. pic.twitter.com/1u0vmWt132 — Amit Segal (@AmitSegal) September 8, 2025

Χαμάς για την ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ: «Ηρωική επιχείρηση» – Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη

Με επαίνους μίλησε η Χαμάς για την ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ αν και δεν ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα.

Η οργάνωση έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της για «ηρωική επιχείρηση». «Επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής (σ.σ. Ισραήλ) και στον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει εναντίον του λαού μας», ανέφερε η Χαμάς.

Η Χαμάς δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αλλά κάλεσε όλους τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης να «κλιμακώσουν την σύγκρουση με την κατοχή και τους εποίκους της».

Οι δύο ένοπλοι που πραγματοποίησαν την επίθεση με πυροβολισμούς στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσαλήμ είναι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, τους οποίους επικαλείται η ιστοσελίδα Times of Israel. Οι δύο άνδρες εκτιμάται ότι ξεκίνησαν από χωριά στην περιοχή της Ραμάλα για να χτυπήσουν στην Ιερουσαλήμ.

Οι ισραηλινές αρχές εργάζονται για την ταυτοποίηση τους. Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες έχει ενταθεί η συζήτηση στο Ισραήλ για το ενδεχόμενο προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης.