Συγκλονιστικό βίντεο: 46χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό και τον τραυμάτισε στον λαιμό – «Αιμορραγώ;»

Συγκλονιστικές εικόνες από επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικό στη Βρετανία δημοσιεύει η Daily Mail, αποκαλύπτοντας τη στιγμή που ένας άνδρας τραυμάτισε έναν αστυνομικό στον λαιμό, πριν οι συνάδελφοί του τον ακινητοποιήσουν κατά τη διάρκεια σύλληψης.

Ο 46χρονος δράστης, Glynn Leedell, προκάλεσε σοβαρό τραύμα στον λαιμό του αστυνομικού, ο οποίος χρειάστηκε νοσοκομειακή φροντίδα.

Ο δράστης καταδικάστηκε στις 29 Αυγούστου σε τέσσερα χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση, αφού προηγουμένως παραδέχτηκε πρόθεση πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τη στιγμή της επίθεσης, η οποία συνέβη αφού οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι του Leedell, έπειτα από πολλές καταγγελίες για την επιθετική του συμπεριφορά απέναντι σε μια γυναίκα, καθώς απειλούσε να την χτυπήσει.

Το βίντεο δείχνει πρώτα τους αστυνομικούς να περιμένουν έξω από το σπίτι και να συνομιλούν μαζί του, μέσω ενός ανοιχτού παραθύρου.


Ο Leedell ρωτά: «Έλα να μιλήσεις μαζί μου. Είναι παραβίαση της εγγύησης, όμως; Είναι παραβίαση της εγγύησης;». Οι αστυνομικοί φαίνεται να βρίσκουν την πόρτα ανοιχτή και να εισέρχονται στο σπίτι, ενώ ο άνδρας συνεχίζει να μιλά στο παρασκήνιο.

Ο αστυνομικός μπαίνει πρώτος και χαιρετά έναν σκύλο, τον χαϊδεύει και μιλά μαζί του φιλικά, ενώ περπατάει μέσα στο σπίτι εντελώς ανυποψίαστος για τη βίαιη επίθεση που επρόκειτο να εξαπολύσει ο 46χρονος.

Ξαφνικά, ο Leedell -χωρίς μπλούζα- πετάγεται από μια πόρτα στα δεξιά, κρατώντας μαχαίρι, και επιτίθεται στον αστυνομικό. Φωνάζει: «Έλα τότε», καθώς ο αστυνομικός απλώνει τα χέρια του για να αμυνθεί.

Ο δράστης φαίνεται να τραυματίζει τον αστυνομικό πριν ξεκινήσει πανικός, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο έδαφος από τον ίδιο.

«Έχει μαχαίρι», φωνάζει ένας άλλος αστυνομικός. «Άφησε αυτό το μαχαίρι. Τώρα!».

«Βάλε το χέρι σου πίσω από την πλάτη », λέει στον δράστη ο τραυματισμένος αστυνομικός, καθώς έχει ακινητοποιήσει τον Leedell, ο οποίος φορά μόνο εσώρουχα, και προσπαθεί να του περάσει χειροπέδες.

«Εντάξει, είσαι υπό κράτηση για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας», προσθέτει. «Άφησε το χέρι σου, τώρα».

Ο Leedell συνέχισε να αντιστέκεται πριν τελικά του περάσουν χειροπέδες.

«Αιμορραγώ;» ρωτάει ο αστυνομικός, ενώ η κάμερα δείχνει αίμα να ρέει από το κεφάλι και τον λαιμό του. Ένας δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Ο Leedell κατηγορήθηκε για παρενόχληση, επίθεση σε αστυνομικό και πρόκληση σωματικών βλαβών με πρόθεση.

