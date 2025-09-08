Ιερουσαλήμ: Η στιγμή της πολύνεκρης επίθεσης – Βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιερουσαλήμ

Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου δείχνουν τις στιγμές της φονικής επίθεσης με πυροβολισμούς στο Ramot Junction στην Ιερουσαλήμ.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 11 άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι έξι σοβαρά.

Οι τρομοκράτες, και οι δύο Παλαιστίνιοι από τη Δυτική Όχθη, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρωμένη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών με νέα ψηφιακά εργαλεία

Ωχρά κηλίδα: Ο FDA εγκρίνει πρωτοποριακή θεραπεία με χρήση εμφυτεύματος

Συνταξιούχοι: Τι ισχύει για την προσωπική διαφορά και την αύξηση στις συντάξεις το 2026 -Οι διευκρινίσεις και το παράδειγμα...

Αττική: «Χειρόφρενο» τραβούν αύριο και την Τετάρτη τα ταξί – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Τι σημαίνει η φράση «για το θεαθήναι» και από πού προέρχεται

Επαναστατικό υλικό από νανοσωλήνες άνθρακα σπάει ρεκόρ θερμομόνωσης
περισσότερα
13:15 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκλονιστικό βίντεο: 46χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό και τον τραυμάτισε στον λαιμό – «Αιμορραγώ;»

Συγκλονιστικές εικόνες από επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικό στη Βρετανία δημοσιεύει η Daily Ma...
11:57 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Δύο παιδιά παγιδεύτηκαν σε τρύπα σε παραλία – Ναυαγοσώστες τα έσωσαν την τελευταία στιγμή

Σε μια δραματική δοκιμασία για δύο παιδιά μετατράπηκε μια μέρα χαλάρωσης σε παραλία της Νότιας...
11:41 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Αυξήθηκαν σε 5 οι νεκροί – Τουλάχιστον 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης σε λεωφορείο στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσα...
11:10 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ρικ Ντέιβις: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο συνιδρυτής των Supertramp

Ο Rick Davies, συνιδρυτής και τραγουδιστής των Supertramp, πέθανε σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος