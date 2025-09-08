Ιερουσαλήμ: Η στιγμή της πολύνεκρης επίθεσης – Βίντεο

Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου δείχνουν τις στιγμές της φονικής επίθεσης με πυροβολισμούς στο Ramot Junction στην Ιερουσαλήμ.
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 11 άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι έξι σοβαρά.
Οι τρομοκράτες, και οι δύο Παλαιστίνιοι από τη Δυτική Όχθη, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν.
Δείτε το βίντεο:
Dashcam footage shows the moments of the deadly shooting attack at Ramot Junction in Jerusalem.
Five people were killed and at least 11 others were wounded, including six seriously. Both terrorists, West Bank Palestinians, were shot dead. pic.twitter.com/w2OVu3cFOP
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 8, 2025