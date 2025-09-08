Χαμάς για την ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ: «Ηρωική επιχείρηση» – Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη

Με επαίνους μίλησε η Χαμάς για την ένοπλη επίθεση στην Ιερουσαλήμ αν και δεν ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα.

Η οργάνωση έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της για «ηρωική επιχείρηση». «Επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής (σ.σ. Ισραήλ) και στον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει εναντίον του λαού μας», ανέφερε η Χαμάς.

Η Χαμάς δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αλλά κάλεσε όλους τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης να «κλιμακώσουν την σύγκρουση με την κατοχή και τους εποίκους της». Η οργάνωση βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου και την στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου.

Οι δύο ένοπλοι που πραγματοποίησαν την επίθεση με πυροβολισμούς στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσαλήμ είναι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, τους οποίους επικαλείται η ιστοσελίδα Times of Israel. Οι δύο άνδρες εκτιμάται ότι ξεκίνησαν από χωριά στην περιοχή της Ραμάλα για να χτυπήσουν στην Ιερουσαλήμ.

Οι ισραηλινές αρχές εργάζονται για την ταυτοποίηση τους. Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες έχει ενταθεί η συζήτηση στο Ισραήλ για το ενδεχόμενο προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης.