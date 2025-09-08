Καθυστερεί η πρεμιέρα του «Μια νύχτα μόνο» 

Σε επόμενη φάση και όχι από την εκκίνηση της σεζόν θα βγει στον αέρα του Mega το «Μια νύχτα μόνο».

Η νέα δραματική σειρά με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου ξεκίνησε γυρίσματα πριν από λίγες ημέρες, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η πρεμιέρα του «Μια νύχτα μόνο» δεν θα πραγματοποιηθεί στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά λίγο αργότερα.

Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική μεταφορά της τουρκικής σειράς «Χίλιες και μία νύχτες» αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Mega στις αρχές Νοεμβρίου.

