Μια νύχτα μόνο: Ποιοι θα πρωταγωνιστούν μαζί με Λάλο – Λαμπροπούλου στη νέα σειρά του Mega

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά του Mega “Μια νύχτα μόνο” με τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα έχει και ένα εξαίρετο καστ ηθοποιών.

Νάντια Ρηγάτου

Η νέα σειρά του MEGA, «Μία Νύχτα Μόνο», βασίζεται στο επιτυχημένο τουρκικό concept «Χίλιες και μία νύχτες» και φέρνει στη μικρή οθόνη ένα δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο, τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Οι δυο πρωταγωνιστές δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους για τη νέα τους τηλεοπτική συνύπαρξη και μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς φίλους τους φωτογραφίες με τα πρώτα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.



Η ιστορία της σειράς επικεντρώνεται σε μια γυναίκα που χάνει τον σύζυγό της και προσπαθεί να σώσει τον γιο της που πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια.

Στον αγώνα της, έχει να αντιμετωπίσει την ισχυρή και άκαμπτη οικογένεια του εκλιπόντος συζύγου της. Το μόνο της στήριγμα είναι ο διευθυντής της, με τον οποίο αναπτύσσει μια δυνατή έλξη. Η σχέση τους, όμως, θα δοκιμαστεί από μυστικά του παρελθόντος.

Στο καστ της σειράς, που έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα , προστίθενται σημαντικά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής, όπως οι Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Μαρία Ζορμπά, Μαριάννα Πουρέγκα, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Κυριάκος Σαλής και Ερριέτα Μανούρη.

Σκηνοθέτης της σειράς έχει αναλάβει ο Στάμος Τσάμης, ο άνδρας πίσω από την επιτυχημένη σειρά «Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό».

Η σειρά αναμένεται να προβληθεί στο πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν.