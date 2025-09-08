Προσωπική διαφορά: Καταργείται έως το 2027 – Ποιοι συνταξιούχοι κερδίζουν

Διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά έως το 2027 στους συνταξιούχους έδωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ.

«Η προσωπική διαφορά των συνταξιούχων θα μειωθεί σε ορίζοντα 2 ετών, δηλαδή έως το 2027» σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Και επεσήμανε πως «την πρώτη χρονιά, (εν. 2026) θα ισχύσει το κούρεμα του 50% στην προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν τη μισή αύξηση για μια χρονιά που προκύπτει. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει ενσωματώσει με βάση τον πληθωρισμό και τον αριθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ και κάθε χρόνο συστηματοποιούνται οι αυξήσεις στις συντάξεις. Άρα για μια χρονιά οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν την μισή αύξηση που δικαιούνται από αυτήν την παράμετρο».

Εν συνεχεία παρέθεσε ένα παράδειγμα για τον τρόπο που θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά ενός συνταξιούχου.

«Ένας συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει:

263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού

250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου

και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος .Οι αλλαγές στις κλίμακες αφορούν και έχουν συνταξιούχους. Το σύνολο είναι 593 ευρώ καθαρά

Εάν υπόκειται κάποιος σε προσωπική διαφορά ειδικά για το 2026 τότε θα λάβει 462 ευρώ καθαρά .Εδώ ουσιαστικά πήγαμε να διορθώσουμε μια αδικία .Με την κατάργηση οι αυξήσεις θα φτάνουν ολόκληρο στον συνταξιούχο αίροντας μια αδικία που κρατούσε χρόνια» σημείωσε.