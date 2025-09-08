Πιερρακάκης: «Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ»

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ» τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ» πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο ίδιος έδωσε ένα παράδειγμα αναφέροντας: «Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα θα έχει μείωση φόρου 1.650 ευρώ ετησίως»