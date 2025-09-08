Τελεσίγραφο του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας στην Χαμάς: Η Γάζα θα καταστραφεί – Απελευθερώστε τους ομήρους και κατεβάστε τα όπλα σας

Αυστηρό μήνυμα στην Χαμάς, η οποία δηλώνει έτοιμη να διαπραγματευτεί, έστειλε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς.

«Σήμερα, ένας ισχυρός τυφώνας θα χτυπήσει τον ουρανό της πόλης της Γάζας και οι στέγες των πύργων του τρόμου θα κλονιστούν», έγραψε στο Χ ο Ισραήλ Κατς.

Και συνέχισε: «Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση προς τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς στη Γάζα και στα πολυτελή ξενοδοχεία στο εξωτερικό: Απελευθερώστε τους ομήρους και κατεβάστε τα όπλα σας – αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξοντωθείτε».

«Οι IDF (σ.σ. ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) συνεχίζουν τα σχέδιά τους – και ετοιμαζόμαστε να επεκτείνουμε τον ελιγμό για να νικήσουμε τη Γάζα», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Η δήλωση Κατς έρχεται καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται για μία μεγάλη επιχείρηση κατάληψη της πόλης της Γάζας. Περίπου 1 εκατομμύριο άμαχοι έχουν βρει καταφύγειο στην πόλη και παρά τις προειδοποιήσεις για εκκένωση μέχρι χθες είχαν φύγει μόλις 100.000 Παλαιστίνιοι.