Χαμάς: Έτοιμη για νέες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς διαβεβαίωσε χθες Κυριακή πως είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «αμέσως» τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για να τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, αφού έλαβε νέα πρόταση από την Ουάσινγκτον μέσω των άλλων μεσολαβητών, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

«Λάβαμε, μέσω των μεσολαβητών, κάποιες ιδέες από πλευράς των Αμερικανών για να καταλήξουμε σε κατάπαυση του πυρός (…) και η Χαμάς τονίζει πως είναι έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ανακοίνωση του κινήματος.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως απηύθυνε την «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για την απελευθέρωση των τελευταίων ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες σε περίπτωση άρνησης» της πρότασης στο τραπέζι.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP