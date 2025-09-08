Χαμάς: Έτοιμη για νέες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

Enikos Newsroom

διεθνή

Χαμάς: Έτοιμη για νέες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς διαβεβαίωσε χθες Κυριακή πως είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «αμέσως» τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για να τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, αφού έλαβε νέα πρόταση από την Ουάσινγκτον μέσω των άλλων μεσολαβητών, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

«Λάβαμε, μέσω των μεσολαβητών, κάποιες ιδέες από πλευράς των Αμερικανών για να καταλήξουμε σε κατάπαυση του πυρός (…) και η Χαμάς τονίζει πως είναι έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ανακοίνωση του κινήματος.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως απηύθυνε την «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για την απελευθέρωση των τελευταίων ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες σε περίπτωση άρνησης» της πρότασης στο τραπέζι.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

03:40 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Γιαΐρ Λαπίντ κατά Μπενιαμίν Νετανιάχου: Υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, κατηγόρησε εκ νέου την Κυριακή την κυβέρ...
03:25 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Επίσκεψη Ευρωπαίων ηγετών στις ΗΠΑ για συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία – «Πολύ σύντομα θα μιλήσω με τον Πούτιν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι διάφοροι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ταξιδέψουν στις Ηνωμένες ...
03:10 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ: Το κράτος δεν παρέχει επαρκή σίτιση σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Σε μία σπάνια απόφαση, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ι...
02:55 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ιράκ: Αιματηρές συγκρούσεις φυλών στη Βαγδάτη – Έξι νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μετα...
