Προκόπης Αγαθοκλέους: «Ο Άγιος Παΐσιος νιώθω ότι με βοηθούσε θαυματουργικά σε όλη τη σειρά»

Ο ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους μίλησε για την τηλεοπτική του εμπειρία στη σειρά του MEGA «Άγιος Παΐσιος. Από τα Φάρασα στον Ουρανό», όπου ενσάρκωσε τον Άγιο. Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς βίωσε τον ρόλο, τι κράτησε από τον Άγιο, αλλά και πώς ένιωθε σε κάθε γύρισμα.

Ο ίδιος τόνισε ότι η μεγαλύτερη αρετή που αγάπησε στον Άγιο Παΐσιο ήταν η ταπείνωση. Όπως είπε: «Την ταπείνωση του. Μεγάλη αρετή. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα θεωρήσει τον εαυτό του ανώτερο από τον συνάνθρωπό του, έχει πέσει στην πλάνη του εγωισμού και της υπερηφάνειας και έχει εκπέσει. Στη ζωή χρειάζονται συνεργασία και ομάδες. Όχι μονάδες. Όχι στην απόσταση.

Ο ταπεινός άνθρωπος νιώθει ότι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον συνάνθρωπό του· ούτε λιγότερος, ούτε ανώτερος, ούτε πιο σημαντικός, ούτε πιο ασήμαντος. Έχουμε πάντα να μάθουμε πράγματα από τον πλησίον μας. Αυτός που θα πει από μέσα του “είμαι καλύτερος από όλους”, αυτός πλέον δεν έχει να δώσει τίποτα, ούτε και να πάρει τίποτα από τους άλλους. Απομονώνεται. Το μεγαλύτερο μάθημα που μας έδωσε ο Άγιος με τη ζωή του είναι η ταπείνωση».

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους εξήγησε ακόμη τι τον βοήθησε να προσεγγίσει τον ρόλο: «Είχα ακούσει κάποια ηχητικά ντοκουμέντα με τη γλυκύτατη φωνή του γέροντα. Η φωνή του είχε μια αίσθηση γλύκας, όπως ο παπα-Τύχων ο Ρώσος, ο Αγιορείτης, που στη σειρά έβγαζε μια γλυκύτητα. Μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Παΐσιος δεν τον συμβουλευόταν τυχαία. Ήταν η φωνή του στα ερωτήματά του. Ο παπα-Τύχων τού απαντούσε. Τον αισθανόταν. Ο Άγιος Παΐσιος νιώθω ότι με βοηθούσε θαυματουργικά σε όλη τη σειρά. Ένιωθα κανονικά την παρουσία του παντού, σε όλες τις σκηνές.

Η σειρά αυτή με έφερε σε επαφή με τον κόσμο. Έπειτα από αυτή την επιτυχία, οφείλω να βρεθώ κοντά στον κόσμο. Από την τηλεόραση, δίπλα στον κόσμο. Θα το χαρώ πάρα πολύ. Ας είναι ευλογημένο».