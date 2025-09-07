Τραμπ σε Χαμάς: «Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση – Ήρθε η ώρα να αποδεχτείτε τους όρους μου για τερματισμό του πολέμου στην Γάζα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε απόψε μια «τελευταία προειδοποίηση», όπως την αποκάλεσε, για τη Χαμάς, προτρέποντάς την να δεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Όλοι θέλουν οι όμηροι να επιστρέψουν στην ΠΑΤΡΙΔΑ. Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτός ο Πόλεμος! Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Ήρθε η ώρα να τους αποδεχτεί και η Χαμάς. Έχω προειδοποιήσει τη Χαμάς για τις συνέπειες του να μην αποδεχτεί. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έγινε λίγο νωρίτερα δεκτός με ανάμικτα επιφωνήματα επευφημίας και αποδοκιμασίας, όταν έφτασε για τον τελικό ανδρών του US Open. Τα περισσότερα από τα καθίσματα του γηπέδου ήταν άδεια και η έναρξη του παιχνιδιού καθυστέρησε, λόγω των αυξημένων ελέγχων ασφαλείας.

Πλάνα του τηλεοπτικού δικτύου ABC, χωρίς ήχου, τον έδειχναν να χαιρετά το αραιό πλήθος των θεατών. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η ώρα έναρξης του αγώνα μετατέθηκε κατά 30 λεπτά.