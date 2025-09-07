EuroBasket 2025: Πρόκριση για τη Σλοβενία απέναντι στην Ιταλία με μυθικό Ντόντσιτς – ΒΙΝΤΕΟ

Η «παράσταση» του Λούκα Ντόντσιτς έστειλε τη Σλοβενία για όγδοη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του EuroBasket.

Η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς επιβλήθηκε 84-77 της Ιταλίας στην “Xiaomi Arena” της Ρίγας, έχοντας τον σούπερ σταρ της σε… τρομακτική βραδιά και δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα λεπτά, όταν οι «ατζούρι» προσπάθησαν να επιστρέψουν.

Ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 42 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, όντας πρακτικά ασταμάτητος. Μάλιστα είχε 22 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 30 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Δίπλα του στάθηκε μόνο ο Κλέμεν Πρέπελιτς, ο οποίος πρόσθεσε 11 πόντους, ενώ κανένας άλλος Σλοβένος δεν έφτασε σε διψήφιο αριθμό.

Από πλευράς Ιταλίας, πήγε χαμένη η καλή εμφάνιση του Σιμόνε Φοντέκιο, που σημείωσε 22 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και έκανε 3 κλεψίματα, όμως δεν βρήκε επαρκή στήριξη από τους συμπαίκτες του.

Στα προημιτελικά η Σλοβενία θα βρει μπροστά της την πανίσχυρη Γερμανία την Τετάρτη (10/09), με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά και τη ζώνη των μεταλλίων.

Τα δεκάλεπτα: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84

Διαιτητές: Κάλιο (Καναδάς), Ανάγια (Παναμάς), Κοζλόφσκις (Λετονία)

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 10 (1), Μέλι 8 (2), Φοντέκιο 22 (4), Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο 2, Νιανγκ 12, Σπίσου 6 (2), Ντιουφ 8, Παγιόλα 9 (2)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κραμπέλι 4, Νίκολιτς 7 (1), Πρέπελιτς 11 (3), Μούριτς 6, Ράντοβιτς 2, Χρόβατ 5 (1), Όμιτς 7, Στέργκαρ, Ντόντσιτς 42 (5)