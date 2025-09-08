ΕΝΦΙΑ: Σε ποιους οικισμούς καταργείται από το 2027 για κύριες κατοικίες – Η αναλυτική λίστα με τα χωριά και οι εξαιρέσεις

Enikos Newsroom

οικονομία

Δημητσάνα χωριό

Από το 2026 μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το μέτρο αναμένεται να ενδυναμώσει την παρουσία των κατοίκων στις εν λόγω περιοχές. Σημειώνεται ότι η αποκέντρωση συνδέεται άμεσα με το στεγαστικό πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης για το Δημογραφικό και τη μεσαία τάξη που παρουσιάστηκε αναλυτικά από το οικονομικό επιτελείο, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας. Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον πίνακα με τους επιλέξιμους οικισμούς

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρωμένη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών με νέα ψηφιακά εργαλεία

Ωχρά κηλίδα: Ο FDA εγκρίνει πρωτοποριακή θεραπεία με χρήση εμφυτεύματος

Συνταξιούχοι: Τι ισχύει για την προσωπική διαφορά και την αύξηση στις συντάξεις το 2026 -Οι διευκρινίσεις και το παράδειγμα...

Αττική: «Χειρόφρενο» τραβούν αύριο και την Τετάρτη τα ταξί – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Τι σημαίνει η φράση «για το θεαθήναι» και από πού προέρχεται

Επαναστατικό υλικό από νανοσωλήνες άνθρακα σπάει ρεκόρ θερμομόνωσης
περισσότερα
13:03 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Συνταξιούχοι: Αυξήσεις έως και 697 ευρώ στις συντάξεις – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Οι συνταξιούχοι θα είναι στους ωφελούμενους από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος...
12:40 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Φορολογία εισοδήματος: Οι νέοι συντελεστές για μισθωτούς, συνταξιούχους, νέους και οικογένειες με παιδιά – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Στην εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη...
12:00 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Προσωπική διαφορά: Καταργείται έως το 2027 – Ποιοι συνταξιούχοι κερδίζουν

Διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά έως το 2027 στους συνταξιούχ...
11:18 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Πιερρακάκης: «Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ»

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ» τόνισε μεταξύ άλλ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος