ΕΕ: Μείωση κατά 23% των αιτήσεων ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους

Οι αιτήσεις για χορήγηση ασύλου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Νορβηγία και την Ελβετία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 μειώθηκαν κατά 23% σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασύλου της ΕΕ.

Κατά την έναρξη της χρονιάς, «το ευρωπαϊκό τοπίο του ασύλου γνώρισε σημαντικές μεταβολές», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

Η δραστική αυτή μείωση «εξηγείται εν μέρει από τις πολιτικές αλλαγές που σημειώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η οποία βρέθηκε υπό ισχυρή πίεση για την αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής, σημειώνεται στην έκθεση της υπηρεσίας.

Η μείωση είναι μάλλον άμεση συνέπεια της ανατροπής του καθεστώτος του Μπασάρ αλ – Ασαντ τον Δεκέμβριο 2024: οι Σύροι είναι εδώ και 10 χρόνια η πρώτη εθνικότητα μεταξύ των αιτούντων άσυλο.

Μέσα σε λίγους μήνες, ο αριθμός τους είχε μειωθεί κατά δύο τρίτα. Πλέον πρώτοι έρχονται οι Βενεζουελάνοι.

Η Γαλλία είναι η χώρα που δέχθηκε τις περισσότερες αιτήσεις κατά την ίδια περίοδο, περί τις 77.000. Ακολουθούν η Ισπανία και η Γερμανία. Οι αιτήσεις προέρχονται από την Ουκρανία, το Αφγανιστάν και την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Περί τα 4,3 εκατομμύρια Ουκρανών έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο μετά την ρωσική εισβολή στην Ευρωπαϊκή Ενωση όπου τελούν υπό χωριστό καθεστώς ασύλου.

Πηγή: ΑΠΕ

