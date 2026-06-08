Τενεσί: Φορτηγό γεμάτο πυροτεχνήματα τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη – Εντυπωσιακό βίντεο

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Ένα άκρως εντυπωσιακό αλλά και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Τενεσί, στις ΗΠΑ, όταν ένα κλειστό τρέιλερ, φορτωμένο μέχρι πάνω με πυροτεχνήματα, έπιασε φωτιά και ανατινάχθηκε.

Το απρόσμενο ατύχημα μετέτρεψε τον δρόμο σε πεδίο… ανεξέλεγκτων βεγγαλικών, ωστόσο, σαν από θαύμα, το ημιφορτηγό με το οποίο ήταν συνδεδεμένο το ρυμουλκούμενο γλίτωσε σχεδόν ανέπαφο από την καταστροφή, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Η κυκλοφορία διεκόπη εντελώς στην Εθνική Οδό I-75 North, στην κομητεία Χάμιλτον του Τενεσί, το βράδυ του Σαββάτου, όταν το λευκό ημιφορτηγό άρχισε να βγάζει καπνούς στην άκρη του δρόμου.

Όπως αποδείχθηκε, το κλειστό τρέιλερ που ήταν προσαρτημένο στο όχημα είχε τυλιχθεί στις φλόγες κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ο Κάμερον Πάρκερ, κάτοικος της περιοχής, έσπευσε να δει τι συμβαίνει όταν άκουσε τις εκρήξεις, ερχόμενος αντιμέτωπος με ένα… πρόχειρο σόου πυροτεχνημάτων.

«Τι συμβαίνει;», αναρωτήθηκε καθώς πλησίαζε το προστατευτικό κιγκλίδωμα μιας γέφυρας πάνω από τον αυτοκινητόδρομο.

Καθώς πήρε θέση δίπλα σε άλλους περαστικούς, αντίκρισε πυκνό καπνό να υψώνεται στον ορίζοντα και δεκάδες πυροτεχνήματα να εκρήγνυνται ταυτόχρονα.

Σπίθες σκορπίζονταν σε ολόκληρο το οδόστρωμα, αφήνοντας τους μάρτυρες να κοιτάζουν σε κατάσταση απόλυτης αμηχανίας.

Trailer fire on Tennessee interstate goes nuclear as load of fireworks ignites-

No injuries reported after the blaze near the Ooltewah exit forced a temporary shutdown of I-75 in both directions pic.twitter.com/y5U6iWL2fB — David L Wagner (@DavidLWagner4) June 8, 2026

Το βίντεο που κατέγραψε ο Πάρκερ έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο, ξεπερνώντας τις 3 εκατομμύρια προβολές μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Τμήμα Tri-Community αποτύπωσαν τα αποκαΐδια του τρέιλερ που σιγόκαιγαν, την ώρα που οι πυροσβέστες έριχναν νερό με τις μάνικες.



Στον αντίποδα, το λευκό φορτηγό στο οποίο ήταν δεμένο το τρέιλερ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτο, φέροντας μόνο μερικά σημάδια από το κάψιμο.

Σύμφωνα με το δίκτυο WSMV, δεν καταγράφηκε κανένας τραυματισμός.

Η κυκλοφορία των οχημάτων άρχισε να αποκαθίσταται με πολύ αργούς ρυθμούς λίγο πριν από τις 11 το βράδυ (τοπική ώρα) — περισσότερες από τρεις ώρες μετά την απόφαση των αρχών να κλείσουν εντελώς τον αυτοκινητόδρομο.

Με πληροφορίες από: New York Post