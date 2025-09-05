Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για Πέτρο Φιλιππίδη: «Μένει μια ανακούφιση ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος – Δεν μετάνιωσα που μίλησα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

H Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4» με αφορμή τη νέα σειρά της δημόσιας τηλεόρασης «Το παιδί». Μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς της ΕΡΤ εκμυστηρεύτηκε πως «ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη ψυχικά για όλους και τώρα τελείωσε. Δεν έχει περάσει ακόμα τόσος καιρός ώστε να κάτσουν καλά τα πράγματα για να είμαι σίγουρη ως προς το τι μένει απ’ αυτό, σίγουρα όμως μια ανακούφιση προς το παρόν. Ότι δηλαδή έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Αυτό είναι προς το παρόν».

«Μαθήματα δεν ξέρω αν πήρα από αυτό, περισσότερο κοινωνικά μαθήματα τα οποία δεν είναι και όλα θετικά. Δηλαδή είναι λίγο αρνητικά τα κοινωνικά μαθήματα. Το πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδρομή, ένας άνθρωπος που έχει υποστεί κάτι να πάει στα δικαστήρια… είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδρομή. Κάποια στιγμή το παίρνεις απόφαση, δηλαδή κατατάσσεις τους ανθρώπους σε δυο κατηγορίες. Σ’ αυτούς που σε ενδιαφέρει τι θα πουν και σ’ αυτούς που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου τι θα πουν, οι περισσότεροι είναι αυτοί, έτσι και πορεύεσαι» συμπλήρωσε.

«Έχω έναν μηχανισμό, που προς το παρόν με βοηθάει. Δίνω στον εαυτό μου μια μέρα να το ζήσω και μετά λέω “ΟΚ, τελείωσε, προχώρα τώρα”. Υπάρχει το συναίσθημα ότι “τελείωσε”, αυτή είναι η ανακούφιση. Δεν το έκανα μόνη μου αυτό, ήταν άλλα κορίτσια που ήταν στο δικαστήριο, όχι εγώ. Ναι καλά έκανα και μίλησα. Δεν υπήρξε στιγμή που το μετάνιωσα» πρόσθεσε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Στο τέλος, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ρώτησε: «Ανακούφιση ένιωσες. Δικαίωση ένιωσες;», με την ηθοποιό να απαντά: «ναι».

