Βασίλισσα Ελισάβετ: Ουίλιαμ, Κέιτ και Χάρι τιμούν την μνήμη της, 3 χρόνια μετά τον θάνατό της

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ, στη Βρετανία, ηγήθηκαν σήμερα των βασιλικών τελετών τιμής για την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, καθώς ο αδελφός του, ο πρίγκιπας Χάρι, αεροπορικώς έφτασε στη Βρετανία και απέτισε επίσης φόρο τιμής στη γιαγιά του στην τελευταία της κατοικία.

Η Ελισάβετ, η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, στο Κάστρο Μπαλμόραλ, μετά από 70 χρόνια βασιλείας. Για να τιμήσουν τον θάνατο της εκλιπούσας βασίλισσας, ο διάδοχος του θρόνου Ουίλιαμ και η Κέιτ επισκέφθηκαν το τοπικό παράρτημα του Ινστιτούτου Γυναικών (WI) κοντά στο σπίτι τους στο Γουίνδσορ, έναν οργανισμό που αγαπούσε η εκλιπούσα βασίλισσα.

 

Η Ελισάβετ ήταν μέλος του WI για 80 χρόνια και πρόεδρος του παραρτήματος κοντά στο σπίτι της στο Σάντρινγκχαμ στην ανατολική Αγγλία από το 2003 μέχρι τον θάνατό της.

Λίγο μετά την άφιξή του από το σπίτι του στην Καλιφόρνια, ο μικρότερος αδελφός του Ουίλιαμ, ο Χάρι, επισκέφθηκε το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ, λιγότερο από 16 χιλιόμετρα μακριά, για να καταθέσει λουλούδια, εκεί που η εκλιπούσα βασίλισσα τάφηκε δίπλα στον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Φίλιππο.

O Χάρι, ο οποίος έχει αποξενωθεί από την οικογένειά του μετά τον έντονο καβγά τους, δεν αναμένεται να δει τον Ουίλιαμ κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα, αν και υπάρχουν εικασίες ότι μπορεί να συναντήσει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες.

Ο ίδιος ο Κάρολος διαμένει αυτή τη στιγμή στο Μπαλμόραλ με τη σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα, και δεν έχει σχέδια να τιμήσει δημόσια την περίσταση, η οποία είναι επίσης η επέτειος της άνοδός του στον θρόνο.

