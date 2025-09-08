Νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις σε ιδιωτική κλινική

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αίμα

Νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά σε μεγάλη ιδιωτική κλινική, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία νοσηλεύτρια φέρεται να χορήγησε αίμα σε έναν ασθενή, που, όμως δεν προοριζόταν γι’ αυτόν. Η υγεία του άνδρα παρουσίασε επιδείνωση, γεγονός που αντιλήφθηκε η σύζυγός του, η οποία και κάλεσε τις αστυνομικές αρχές. Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι αρχές συνέλαβαν την νοσηλεύτρια, όπως και άλλους δύο γιατρούς.

Σημειώνεται ότι ο ασθενής μεταφέρθηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται μέχρι και αυτή την ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο περιστατικό είχε συμβεί πριν από μερικούς μήνες και στο Τζάνειο Νοσοκομείο, προκαλώντας τον θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

 

 

16:04 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

