Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Το μήνυμά του σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

«Παρ’ όλες τις δυσχέρειες, εύχομαι να συνεχίσετε την προσπάθεια να διατηρείτε το μεράκι στο λειτούργημά σας, τον μεταδοτικό ενθουσιασμό και την μεθοδικότητα, την ενσυναίσθηση και την ευσπλαχνία. Επίσης, να εξακολουθήσετε να διψάτε για την γνώση, να έχετε διάθεση αναστοχασμού, να ενισχύετε ο ένας τον άλλον, αλλά και να αντλείτε ενέργεια από την ανεμελιά και την ζωντάνια της νιότης», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος στο μήνυμά του προς τους εκπαιδευτικούς με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος στέλνει μήνυμα στους μαθητές και τις μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων ενόψει του πρώτου κουδουνιού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να κοπιάσουμε όλοι μαζί για το αγαθό της παιδείας, για ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, εσάς, τα παιδιά μας, που είστε η ελπίδα μας ότι εσείς θα τα καταφέρετε πολύ καλύτερα από εμάς».

Το μήνυμα Ιερώνυμου στους μαθητές των Δημοτικών

«Το Σχολείο σας, αυτή η μεγάλη οικογένεια, είμαι σίγουρος ότι έχει όλη την καλή θέληση και τις απαραίτητες προϋποθέσεις να σας προσφέρει καλλιέργεια πνευματική. Αλλά κι εσείς είστε πάντα έτοιμοι, με χαμόγελο και ενθουσιασμό, να κρατήσετε όλα αυτά τα χρήσιμα εφόδια που θα σας δώσει το Σχολείο και να τα πολλαπλασιάσετε! Ελάτε, λοιπόν, να βάλετε τα δυνατά σας, για να κατακτήσετε την γνώση, να ανοίξετε τους ορίζοντές σας, να βάλετε γερά θεμέλια στην ζωή σας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Ακολουθεί το μήνυμα, με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2025-2026:

Αγαπητά μου παιδιά,

Καλωσορίσατε και φέτος στην αυλή του Σχολείου. Με συγκίνηση και ενθουσιασμό σας βλέπω όλους ως Πνευματικός Πατέρας σας, ιδιαίτερα μάλιστα τα χαρούμενα πρωτάκια μας, που άκουσαν σήμερα για πρώτη φορά το κουδούνι του σχολείου να χτυπά και να τους καλεί στην μάθηση.

Το Σχολείο σας, αυτή η μεγάλη οικογένεια, είμαι σίγουρος ότι έχει όλη την καλή θέληση και τις απαραίτητες προϋποθέσεις να σας προσφέρει καλλιέργεια πνευματική. Αλλά κι εσείς είστε πάντα έτοιμοι, με χαμόγελο και ενθουσιασμό, να κρατήσετε όλα αυτά τα χρήσιμα εφόδια που θα σας δώσει το Σχολείο και να τα πολλαπλασιάσετε! Ελάτε, λοιπόν, να βάλετε τα δυνατά σας, για να κατακτήσετε την γνώση, να ανοίξετε τους ορίζοντές σας, να βάλετε γερά θεμέλια στην ζωή σας.

Στην προσπάθειά σας αυτή, αλλά και σε κάθε άλλη στιγμή, να γνωρίζετε ότι ο Χριστός και η Εκκλησία Του θα είναι μαζί σας, σύμμαχος σε όλη την ζωή σας. Αρκεί να ζητήσετε με πίστη την βοήθειά τους! Τότε, ο Χριστός θα σας δείξει τον δρόμο που αξίζει να ακολουθήσετε.

Στους φιλότιμους εκπαιδευτικούς μας, στους καλούς γονείς σας αλλά και σε όλους εσάς, τους μαθητές και τις μαθήτριες, εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου καλή και ευλογημένη την νέα σχολική χρονιά. Να κοπιάσουμε όλοι μαζί για το αγαθό της παιδείας, για ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, εσάς, τα παιδιά μας, που είστε η ελπίδα μας ότι εσείς θα τα καταφέρετε πολύ καλύτερα από εμάς.

Ο Θεός να ευλογήσει το ξεκίνημά σας και να σας φωτίζει πάντοτε.

Μετά πατρικών ευχών και αγάπης

O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το μήνυμα Ιερώνυμου στους εκπαιδευτικούς

Αναλυτικά το μήνυμα του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας:

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Απευθύνομαι σε καθεμία και καθέναν με πατρική αγάπη, κι ας μην σας γνωρίζω προσωπικά. Ορισμένοι είστε πρωτοδιόριστοι, άλλες και άλλοι έχετε πολυετή εμπειρία στην πρωτοβάθμια ή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ειδικά η επαγγελματικά σχολεία, σε δημόσια ή ιδιωτικά, διδάσκετε στις μεγάλες πόλεις ή σε μικρά χωριά. Από τεσσάρων έως δεκαοχτώ χρονών η νεολαία της πατρίδας μας μαθητεύει πλάι σας σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, έλλειψη νοήματος, απογοήτευση και απελπισία.

Γνωρίζω πως καθημερινά έρχεστε αντιμέτωποι με δύσκολα περιστατικά, αναμετριέστε με το άγχος να διεξέλθετε την ύλη, να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των παιδιών στους καιρούς της εικονικής πραγματικότητας και να συνεργασθείτε με συναδέλφους και γονείς που συχνά διαφέρουν πολύ από εσάς. Μαθησιακά και πειθαρχικά προβλήματα, παράλογες απαιτήσεις και κάποιες φορές απαξίωση, καθιστούν την προσπάθειά σας ηρωική, ενώ ταυτόχρονα πολλοί από εσάς αντιμετωπίζετε και προσωπικές δυσκολίες, στην οικογένεια, την υγεία ή τις υλικές απολαβές σας.

Όμως, παρ’ όλες τις δυσχέρειες, εύχομαι να συνεχίσετε την προσπάθεια να διατηρείτε το μεράκι στο λειτούργημά σας, τον μεταδοτικό ενθουσιασμό και την μεθοδικότητα, την ενσυναίσθηση και την ευσπλαχνία. Επίσης, να εξακολουθήσετε να διψάτε για την γνώση, να έχετε διάθεση αναστοχασμού, να ενισχύετε ο ένας τον άλλον, αλλά και να αντλείτε ενέργεια από την ανεμελιά και την ζωντάνια της νιότης.

Αγαπητοί μου,

Μέσα σε έναν κόσμο που κυριαρχεί το σκοτάδι, ο Ιησούς Χριστός, το Φως της ζωής, μας κάλεσε να κάνουμε πράξη τον λόγο Του και να γίνουμε κι εμείς φως, μικρά λυχναράκια που φωτίζουν τις ψυχές των ανθρώπων (Ιωαν. 8,12 & Ματθ. 5,15).

Εύχομαι, λοιπόν, η χάρις του Αγίου Πνεύματος να σας φωτίζει και να σας ενισχύει στο απαιτητικότατο έργο σας, ώστε να γίνεστε φωτεινά παραδείγματα στις μαθήτριες και τους μαθητές σας, αλλά και να σπέρνετε στις ψυχές τους τα χαρίσματα του Θεού: αγάπη, ειρήνη, χαρά, μακροθυμία, καλοσύνη και την αναζήτηση της αρετής της μεσότητας, που τόσο πολύ λείπει στην εποχή μας!

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά!

Με αγάπη Χριστού,

O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

