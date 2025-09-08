Κοζάνη: Διακοπή της κυκλοφορίας στην υψηλή γέφυρα Σερβίων λόγω δοκιμαστικών φορτίσεων

Κλειστή θα παραμείνει η υψηλή γέφυρα Σερβίων στην ΠΕ Κοζάνης, κατά τις ώρες 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ, το διάστημα από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς πρόκειται να διενεργηθούν δοκιμαστικές φορτίσεις από εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών, που έχει αναλάβει τον έλεγχο στατικής της επάρκειας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών που παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας.

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η διενέργεια των δοκιμαστικών φορτίσεων θα γίνει με ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 9:00 έως 15:00, ενώ η Γέφυρα θα αποδίδεται στην κυκλοφορία μετά τις 15.00.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται από εναλλακτικές διαδρομές, που έχει καθορίσει η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης.