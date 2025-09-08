Κρήτη: Νεκρός ο οδηγός φορτηγού που ανετράπη στον ΒΟΑΚ

Τραγωδία με έναν νεκρό μετά την ανατροπή φορτηγού, εκτυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) ΒΟΑΚ, ανάμεσα σε Αγία Πελαγία και Φόδελε, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας creta24.gr, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο νεαρός οδηγός του οχήματος να εγκλωβιστεί.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, το οποίο επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό του, δυστυχώς όμως ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός.

Η σορός του οδηγού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.