Λαμία: Επιχείρηση για την αερομεταφορά 3 ατόμων στη Γκιώνα – Η βόλτα που εξελίχθηκε σε περιπέτεια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λαμία: Επιχείρηση για την αερομεταφορά 3 ατόμων στη Γκιώνα – Η βόλτα που εξελίχθηκε σε περιπέτεια

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε για την διάσωση ομάδας τριών ατόμων, που έκαναν την βόλτα τους στη Γκιώνα, στη Φωκίδα.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής (7/9), όταν ένας 57χρονος από την παρέα τραυματίστηκε στο πόδι, σε ένα από τα δύσβατα μονοπάτια του βουνού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιστρέψει σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με το lamiareport, στο σημείο όπου τραυματίστηκε παρέμεινε και ο γιος του, ενώ ο τρίτος της παρέας θέλησε να αναζητήσει βοήθεια, αλλά χάθηκε. Έτσι, οι πυροσβέστες, που κλήθηκαν μέσω του «112», ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας διπλή αποστολή: την διάσωση του 57χρονου τραυματία και τον εντοπισμό του τρίτου της παρέας, που αποπροσανατολίστηκε μέσα στο δάσος.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες από Άμφισσα και Λιδωρίκι, αλλά και 7 συνάδελφοί τους από την 7η ΕΜΑΚ που έσπευσε από τη Λαμία.

Το βράδυ της Κυριακής οι διασώστες εντόπισαν τον τραυματία με τον γιο του, όμως λόγω της κατάστασης του σε συνδυασμό με το δύσβατο της περιοχής, ήταν αδύνατο να τον κατεβάσουν με ασφάλεια σε κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και το τρίτο άτομο της παρέας.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο όπου με το πρώτο φως της ημέρας έφτασε ελικόπτερο, προκειμένου να γίνει αεροδιακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας και την αποστολή να ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρωί της Δευτέρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρωμένη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών με νέα ψηφιακά εργαλεία

Ωχρά κηλίδα: Ο FDA εγκρίνει πρωτοποριακή θεραπεία με χρήση εμφυτεύματος

Συνταξιούχοι: Τι ισχύει για την προσωπική διαφορά και την αύξηση στις συντάξεις το 2026 -Οι διευκρινίσεις και το παράδειγμα...

Αττική: «Χειρόφρενο» τραβούν αύριο και την Τετάρτη τα ταξί – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Τι σημαίνει η φράση «για το θεαθήναι» και από πού προέρχεται

Επαναστατικό υλικό από νανοσωλήνες άνθρακα σπάει ρεκόρ θερμομόνωσης
περισσότερα
12:46 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου που επιχείρησε να πουλήσει εικόνες και Ευαγγέλια έναντι 200.000 ευρώ

Σε αργία τέθηκε ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου με απόφαση του Μητροπολίτη Καλαβρύτ...
11:23 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στην Αρκαδία

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στις Λίμνες Μαινάλου. Σύμφωνα με πληρ...
10:38 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Στη φυλακή 6 από τους 22 κατηγορούμενους – Τι υποστήριξε ένας από τους υπαρχηγούς του κυκλώματος

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι έξι από τους 22 κατηγορουμένους για το κύκλωμα λαθρεμπορίας και νόθευ...
10:35 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Λιανοκλάδι: Νεκρός ο συνοδηγός αυτοκινήτου που «καρφώθηκε» σε νταλίκα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από το σημείο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στο ύψος του γηπέδου Λιανοκλαδίου όταν αυτοκίνητο συγκρού...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος