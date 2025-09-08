Λαμία: Επιχείρηση για την αερομεταφορά 3 ατόμων στη Γκιώνα – Η βόλτα που εξελίχθηκε σε περιπέτεια

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε για την διάσωση ομάδας τριών ατόμων, που έκαναν την βόλτα τους στη Γκιώνα, στη Φωκίδα.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής (7/9), όταν ένας 57χρονος από την παρέα τραυματίστηκε στο πόδι, σε ένα από τα δύσβατα μονοπάτια του βουνού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιστρέψει σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με το lamiareport, στο σημείο όπου τραυματίστηκε παρέμεινε και ο γιος του, ενώ ο τρίτος της παρέας θέλησε να αναζητήσει βοήθεια, αλλά χάθηκε. Έτσι, οι πυροσβέστες, που κλήθηκαν μέσω του «112», ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας διπλή αποστολή: την διάσωση του 57χρονου τραυματία και τον εντοπισμό του τρίτου της παρέας, που αποπροσανατολίστηκε μέσα στο δάσος.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες από Άμφισσα και Λιδωρίκι, αλλά και 7 συνάδελφοί τους από την 7η ΕΜΑΚ που έσπευσε από τη Λαμία.

Το βράδυ της Κυριακής οι διασώστες εντόπισαν τον τραυματία με τον γιο του, όμως λόγω της κατάστασης του σε συνδυασμό με το δύσβατο της περιοχής, ήταν αδύνατο να τον κατεβάσουν με ασφάλεια σε κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και το τρίτο άτομο της παρέας.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο όπου με το πρώτο φως της ημέρας έφτασε ελικόπτερο, προκειμένου να γίνει αεροδιακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας και την αποστολή να ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρωί της Δευτέρας.