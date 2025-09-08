Χάαλαντ: «Τράκαρε»… με την πόρτα του λεωφορείου – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Χάαλαντ: «Τράκαρε»… με την πόρτα του λεωφορείου – ΦΩΤΟ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μοιράστηκε με χιούμορ ένα ατύχημα που του συνέβη στο περιθώριο της προπόνησης της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας. Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι δημοσίευσε φωτογραφίες του, με πρησμένο χείλος και μια ουλή, εξηγώντας ότι «κτύπησε την πόρτα του λεωφορείου με το κεφάλι του και με αποτέλεσμα τρία ράμματα».

Το περιστατικό συνέβη καθώς οι Νορβηγοί διεθνείς, επέστρεφαν στο ξενοδοχείο τους μετά την προπόνηση στο Ullevaal Stadion, ενόψει του εντός έδρας αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 εναντίον της Μολδαβίας.

Πηγή: Snapchat

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τον υπεύθυνο Τύπου της εθνικής ομάδας, ενώ ο 25χρονος άσος, συνέχισε την… πλάκα στο Snapchat, υποστηρίζοντας προφανώς αστειευόμενος ότι ο Μάρτιν Έντεγκααρντ ήταν υπεύθυνος για τον τραυματισμό, πριν απαντήσει σε έναν οπαδό που ρώτησε για την πόρτα.

Πηγή: Snapchat

Πριν από τον αγώνα με την Μολδαβία (9/9, 21:45), η εθνική ομάδα της Νορβηγίας βρίσκεται στην πρώτη θέση του 9ου ομίλου, με τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αεροδιακομιδές: Καθημερινές γέφυρες ζωής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Κάθε εβδομάδα γεννιέται 1 παιδί που πάσχει από Κυστική Ίνωση

ΦΠΑ: Σε ποια νησιά μειώνεται κατά 30% – Ολόκληρη η λίστα

Συνταξιούχοι: Τα νέα δεδομένα για την προσωπική διαφορά και τις αυξήσεις στις αποδοχές – Αναλυτικά παραδείγματα

«Αποτυχημένο αστέρι» έχει ασυνήθιστα πλούσιο δίσκο σχηματισμού πλανητών – Τι αποκάλυψε το James Webb

Το iPhone 17 Pro εγκαταλείπει το τιτάνιο για αλουμίνιο – Και τώρα ίσως μάθαμε το γιατί
περισσότερα
11:27 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Απόψε με τη Δανία για το 2/2 η Εθνική Ελλάδας – Η ώρα του αγώνα και οι πιθανές 11αδες

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό και η Εθνική ομάδα θέλει να συνεχίσει ανάλογα απέναντι στη Δανία, την...
04:55 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Τα συγχαρητήρια των «αιωνίων» στην Εθνική για την πρόκριση στα προημιτελικά

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στο Ισραήλ με σκορ 84-79, εξασφαλίζοντα...
01:55 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η FIBA αποθέωσε τον «Greek Freak» – Το σκίτσο που τον απεικονίζει ως ημίθεο

Η Ελλάδα πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στο Ισραήλ με σκορ 84-79 και εξασφάλισε την πρόκρισή της ...
01:25 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Γιανίκ Σίνερ – Κάρλος Αλκαράθ 1-3: Κατέκτησε το US Open και την κορυφή του κόσμου

Ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε το US Open με εντυπωσιακό τρόπο, επικρατώντας του Γιανίκ Σίνερ με 3...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος