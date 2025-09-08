Τηλεθέαση (7/9): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής με το Ισραήλ

Enikos Newsroom

Media

Εθνική

Συντονισμένοι ήταν όλοι στον αγώνα Ελλάδας-Ισραήλ για τους 8 του Eurobasket 2025, όπως δείχνουν τα στοιχεία της τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό σημείωσε μέσο όρο 46,4%, αγγίζοντας μέχρι και το ασύλληπτο 57,5% στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, ενώ στο γενικό κοινό 45%.

Για μια ακόμα φορά το ανδρικό κοινό παρέμεινε συντονισμένο με την ΕΡΤ1 καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ειδικά η ηλικιακή ομάδα των αντρών 18-34 παρακολούθησαν στην πλειοψηφία τους την αναμέτρηση με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 60,9%. Γεωγραφικά σύμφωνα με τις μετρήσεις η περιοχή με την μεγαλύτερη τηλεθέαση ήταν η Αττική με 52%. Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.730.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.700.000.

Υψηλή τηλεθέαση σημείωσε και η αθλητική εκπομπή που ακολούθησε την αναμέτρηση. Η post game εκπομπή της ΕΡΤ1 σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,7% και στο δυναμικό κοινό 22%. Στους άντρες 18-34 η τηλεθέαση κυμάνθηκε στο 26% με την ΕΡΤ1 να είναι πρώτη έναντι των υπολοίπων καναλιών.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόνος στην πλάτη και στη γνάθο στις γυναίκες: Πότε μπορεί να είναι ένδειξη εμφράγματος

Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ: Η ψηφιακή εποχή της δημόσιας υγείας

Ακρίβεια: Έρχονται μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα- Αναλυτικά όλη η λίστα

ΔΕΘ: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Ποιους αφορά

Ο λογαριασμός σας στο PayPal βρίσκεται υπό επίθεση αν δείτε αυτό το μήνυμα

Μυστηριώδες ιστιοφόρο ξεβράστηκε σε παραλία της Νότιας Καρολίνας
περισσότερα
07:25 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωμάτιο Απόδρασης της Megan Goldin – Μαζί Food & Travel 

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωμάτιο Απόδρασης της Megan Goldin – Μαζί Food & Tr...
05:48 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 8/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 8/9/2025.
05:43 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 8/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 8/9/2025.
05:38 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 8/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 8/9/2025.
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος