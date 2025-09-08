Τηλεθέαση (7/9): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής με το Ισραήλ

Συντονισμένοι ήταν όλοι στον αγώνα Ελλάδας-Ισραήλ για τους 8 του Eurobasket 2025, όπως δείχνουν τα στοιχεία της τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό σημείωσε μέσο όρο 46,4%, αγγίζοντας μέχρι και το ασύλληπτο 57,5% στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, ενώ στο γενικό κοινό 45%.

Για μια ακόμα φορά το ανδρικό κοινό παρέμεινε συντονισμένο με την ΕΡΤ1 καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ειδικά η ηλικιακή ομάδα των αντρών 18-34 παρακολούθησαν στην πλειοψηφία τους την αναμέτρηση με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 60,9%. Γεωγραφικά σύμφωνα με τις μετρήσεις η περιοχή με την μεγαλύτερη τηλεθέαση ήταν η Αττική με 52%. Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.730.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.700.000.

Υψηλή τηλεθέαση σημείωσε και η αθλητική εκπομπή που ακολούθησε την αναμέτρηση. Η post game εκπομπή της ΕΡΤ1 σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,7% και στο δυναμικό κοινό 22%. Στους άντρες 18-34 η τηλεθέαση κυμάνθηκε στο 26% με την ΕΡΤ1 να είναι πρώτη έναντι των υπολοίπων καναλιών.