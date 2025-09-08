EuroBasket 2025: Τα συγχαρητήρια των «αιωνίων» στην Εθνική για την πρόκριση στα προημιτελικά

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στο Ισραήλ με σκορ 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroBasket 2025. Η επιτυχία αυτή φέρνει την Ελλάδα ακόμη πιο κοντά στη ζώνη των μεταλλίων, γεμίζοντας αισιοδοξία τους φιλάθλους.

Μετά το τέλος του αγώνα, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός AKTOR έστειλαν συγχαρητήρια μηνύματα προς την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Οι δύο «αιώνιοι» αναγνώρισαν την προσπάθεια και την αποφασιστικότητα που έδειξε η Εθνική, δίνοντας δύναμη για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα συνεχίζει πλέον στην οκτάδα του EuroBasket, έχοντας μπροστά της το μεγάλο στοίχημα να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στον στόχο της κατάκτησης ενός μεταλλίου.

Δείτε τις αναρτήσεις των δύο ομάδων:

Συγχαρητήρια στην Εθνική μας Ομάδα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroBasket! Μας κάνατε για ακόμα μία φορά υπερήφανους! 🤍#paobcaktor pic.twitter.com/6eeeKDSEhE — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 7, 2025