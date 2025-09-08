Ιράκ: Αιματηρές συγκρούσεις φυλών στη Βαγδάτη – Έξι νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ δύο αντίπαλων φυλών στη Βαγδάτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών την Κυριακή. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης επενέβησαν προσπαθώντας να θέσουν τέλος στις βιαιότητες, ωστόσο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με αξιωματικούς των υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίοι μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι συμπλοκές ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου, πυροδοτούμενες από διαφωνίες που σχετίζονται με αυξήσεις στις τιμές ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας.

Η μεγάλη πλειονότητα των Ιρακινών εξαρτάται από ιδιωτικές γεννήτριες για να αντιμετωπίζει τις μακρές, καθημερινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Οι συγκρούσεις στη συνοικία Σαάντα στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις αστυνομικούς, δυο από τους οποίους υπέκυψαν αργότερα στα τραύματα που υπέστησαν όταν επενέβησαν, σύμφωνα με μια από τις πηγές του AFP, ενώ άλλοι εννιά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης που έφθασαν επιτόπου για να σταματήσουν τις συγκρούσεις έγιναν στόχος πυρών «αυτών που τις προκάλεσαν», σύμφωνα με αυτή την τελευταία πηγή. Ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας δυο ενόπλους και τραυματίζοντας άλλους πέντε. Αναφέρθηκαν επίσης συλλήψεις.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλές είναι συχνές στο Ιράκ, χώρα πλημμυρισμένη από όπλα, όπου τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα είναι βαθιά ριζωμένα.

Το Ιράκ ακόμη δεν έχει επουλώσει τις πληγές δυο δεκαετιών πολέμου, που άρχισε με την εισβολή των ΗΠΑ που ανέτρεψε το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν κι άνοιξε τον δρόμο για εμφύλια σύρραξη, πιθανόν την πιο πολυαίμακτη σελίδα της ιστορίας του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

