Βασίλης Σπανούλης: «Καλοί στο τρανζίσιον και στα ριμπάουντ – Περιμένω να σεβαστούν τον Γιάννη»

Στο αποτέλεσμα, δηλαδή την νίκη επί του Ισραήλ και την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όταν Σερβία και Γαλλία είναι εκτός, έμεινε ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στην αστοχία των Ελλήνων διεθνών, την οποία απέδωσε στη νευρικότητα, καθώς ήταν το πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι στη διοργάνωση. «Καλοί στο τρανζίσιον και στα ριμπάουντ… όλο και καλύτεροι θα είμαστε» δεσμεύτηκε ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ: «Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήμασταν εύστοχοι σήμερα, ήμασταν νευρικοί, αλλά είναι λογικό είναι το πρώτο νοκ άουτ ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε το μπάσκετ μας. Το πιο σημαντικό είναι να βρεις τις λύσεις σε αυτούς τους αγώνες ακόμη και στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ. Ήμασταν αρκετά καλοί στο τρανζίσιον και στο ριμπάουντ. Πρέπει να δούμε μερικά κομμάτια για να τα βελτιώσουμε και σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα θα είμαστε καλύτεροι».

Για τα ριμπάουντ (45 η εθνική, 30 το Ισραήλ), εξήγησε: «Είπα και πριν, στον αιφνιδιασμό και στα ριμπάουντ ήμασταν πολύ καλοί. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην πίεση και κάποιες στιγμές παίξαμε λίγο αργά, έπρεπε να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα».

Για το ματς με τη Λιθουανία την ερχέμενη Τρίτη (9/9 στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, ο Σπανούλης τόνισε: «Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε. Έχουμε σχεδόν δύο ημέρες, γιατί την Τρίτη παίζουμε θεωρητικά αργά. Θα ετοιμάσουμε το παιχνίδι».

Για το κίνητρο που έχουν οι Έλληνες διεθνείς, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός εξήγησε: «Προφανώς και έχουν κίνητρο, έχουμε προετοιμαστεί καλά και έχουμε έρθει έτοιμοι στο τουρνουά».

Εν συνεχεία, στη συνέντευξη Τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε: «Ελέγξαμε το παιχνίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είχαμε κάποιες στιγμές που χάσαμε το μυαλό μας, ειδικά στην άμυνα, ενώ χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό. Όμως είχαμε καλές αποστάσεις, παίξαμε γενικά καλή άμυνα και πήραμε αυτή τη νίκη που είναι σημαντική. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη νοοτροπία και τη συγκέντρωσή τους, γιατί καταφέραμε να κερδίσουμε και στη μέρα που σουτάραμε χειρότερα σε αυτό το τουρνουά. Αυτό λέει πολλά για μένα».

«Είναι σημαντικό να κερδίζεις όταν δεν μπαίνουν τα σουτ κι αυτό μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει καμιά φορά και στις πολύ καλές ομάδες στα σουτ. Κι εμείς δεν είμαστε απλά καλοί στο σουτ, είμαστε εξαιρετικοί. Έγινε σήμερα, αλλά βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε κι αυτό δείχνει ότι έχουμε χαρακτήρα».

«Όλοι ξέρουν ότι η λιθουανική σχολή στο μπάσκετ είναι μεγάλη, πάντα είναι ανταγωνιστικοί και έχουν πολύ κόσμο. Διαθέτουν μια πολύ καλή ομάδα, έχουν μεγάλα κορμιά, ξέρουν πώς να παίζουν μπάσκετ και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι».

«Το Ισραήλ επέλεξε μια άμυνα χωρίς πολλές βοήθειες, γι’ αυτό ο Γιάννης δεν είχε τόσες ασίστ όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Έπαιζε ένας εναντίον ενός. Εμείς παίρνουμε ό,τι μας δίνει ο αντίπαλος. Αν παίζουν παγίδες, έχουμε σουτέρ, αν δεν παίζουν με βοήθειες, πάμε στο ένας με έναν. Έτσι χτίσαμε την ομάδα. Περιμένω ο Γιάννης να έχει συνήθως 2-3 παίκτες πάνω του και στο επόμενο παιχνίδι να τον σεβαστούν, όπως σέβονται μεγάλους παίκτες, σαν κι αυτόν».

«Για να έχω τον Σαμοντούροβ εδώ πάει να πει ότι τον εμπιστεύομαι, όπως όλα τα παιδιά. Έχω πει σε όλους να είναι έτοιμοι. Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί δεν παίζει σε ένα ματς και στο άλλο παίζει αρκετά. Ο Αλέξανδρος ήταν έτοιμος, ώριμος όπως πάντα και μας βοήθησε και με την ηρεμία του και με τα ριμπάουντ του και με την άμυνά του. Έβγαλε physicality. Βοήθησε όπως και όλα τα παιδιά σήμερα».

«Έχουμε έμπειρους παίκτες, που έχουν παίξει μπροστά σε περισσότερο κόσμο από ό,τι αυτόν που θα δούμε την Τρίτη. Δεν πιστεύω στις κατάρες, για την πρόκριση στα ημιτελικά, αλλά στις καλές ομάδες και τη σκληρή δουλειά. Κι εμείς δουλεύουμε σκληρά».

«Το ριμπάουντ είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δώσαμε έμφαση για το πώς θα επιτεθούμε στην ματς απ ζώνη τους και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον Άβντιγια. Είδαμε έμειναν έξω η Σερβία και η Γαλλία, δεν θέλαμε να είμαστε κι εμείς θύμα έκπληξης. Πιστεύω θα είμαστε ακόμη καλύτεροι στη συνέχεια».

Ο Κώστας Σλούκας βοήθησε σημαντικά την εθνική, με τους 11 πόντους που σημείωσε, για να πει μετά την πρόκριση επί του Ισραήλ: «Ήταν ένας πολύ σκληρός αντίπαλος. Ελέγξαμε το παιχνίδι αρκετά καλά. Η άμυνα ήταν εκεί, περιορίσαμε τα ατού τους. Ελέγξαμε τα ριμπάουντ και ήταν μια solid νίκη σε ένα παιχνίδι που το χρειαζόμασταν. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα σουτ. Είναι η άμυνα, τα ριμπάουντ, το hustling. Γενικότερα, η εικόνα που είχα εγώ είναι ότι ήταν μια solid νίκη. Όλα τα παιδιά θέλουμε να προχωρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Το επόμενο παιχνίδι με την Λιθουανία θα είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ειδικά στο 5 εναντίον 5 και θέλουμε πιο καθαρό μυαλό στο τέλος για να “ καθαρίσουμε” τα παιχνίδια. Η Λιθουανία είναι δυνατή ομάδα, έχει βαριά κορμιά. Δεν την έχω δει πολύ, αλλά έχουμε το χρόνο να μας προετοιμάζει ο κόουτς».

Ο εξαιρετικός σε άμυνα κι επίθεση Αλέξανδρος Σαμοντούροβ εξήγησε: «Παίξαμε καλά όλοι, όχι μόνο εγώ. Όλοι όσοι μπήκαν στο παρκέ. Είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη και θα ξεκουραστούμε, θα συγκεντρωθούμε και θα πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Την εμπιστοσύνη την κερδίζεις πιστεύω. Πρέπει να παίξουμε καλά. Παίξαμε καλή άμυνα στο πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση κάποιες φάσεις, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και μείναμε στο παιχνίδι. Για τη συνέχεια… Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, πρέπει να δουλέψουμε για να καταφέρουμε να νικήσουμε την Λιθουανία. Θα είναι ένα παιχνίδι πιο δύσκολο από το σημερινό. Στόχος μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι παιχνίδι με το παιχνίδι και στο τέλος να είμαστε τέλειοι στο τελευταίο παιχνίδι».

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός του Ισραήλ, Αριέλ Μπέιτ-Αλάμι δήλωσε: «Είμαστε στενοχωρημένοι, αλλά δώσαμε μεγάλη μάχη. Είμαι υπερήφανος που παλέψαμε έως το τέλος. Κάναμε κάποια λάθη, χάσαμε κάποια ριμπάουντ και είχαμε κάποιες επιθέσεις όπου μας έλειψε η συγκέντρωση, αλλά είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου και την πορεία μας στη διοργάνωσης. Η Ελλάδα δεν είναι ένας παίκτης, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι παίκτες σε αυτή την ομάδα. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα».

Ενόψει του προημιτελικού της εθνικής με τη Λιθουανία ο Μπέιτ- Αλάμι επισήμανε: «Η Λιθουανία έχει έναν θρυλικό παίκτη (σ.σ. Γιόνας Βαλαντσιούνας) που είναι καλός προπονητής και δεν χρειάζεται συμβουλές από εμάς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι από τους τρεις καλύτερους παίκτες του κόσμου, παίζει με πολλή δύναμη και δεν μπορείς να κάνεις πολλά για να τον αντιμετωπίσεις. Η Λιθουανία θα έχει το πλάνο της, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι».

Ο αρχηγός του Ισραήλ, Τομέρ Γκινάτ είπε: «Είμαστε όλοι λίγο απογοητευμένοι. Κάναμε αρκετά καλό παιχνίδι, αλλά μπορούσαμε να κάνουμε και καλύτερο. Η Ελλάδα πήρε πολλά επιθετικά ριμπάουντ και αυτό μας πλήγωσε. Είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που εκπροσωπήσαμε τη χώρα, είναι μεγάλη τιμή να φοράς αυτή τη φανέλα. Χάρηκα για όλες τις στιγμές που περάσαμε μαζί όλο αυτό το καλοκαίρι με την υπόλοιπη ομάδα και ανυπομονούμε για το επόμενο ραντεβού. Έχουμε μια νέα γενιά ταλαντούχων παικτών και θεωρώ πως το Ισραήλ θα έχει λαμπρό μέλλον».