ΗΠΑ: Οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της Fed

ΗΠΑ: Οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της Fed

Ένας από τους κορυφαίους συμβούλους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το όνομα του οποίου βρίσκεται και στον κατάλογο των υποψηφίων για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), δήλωσε σήμερα ότι ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να είναι «πλήρως ανεξάρτητος από πολιτικές επιρροές», συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Τραμπ.

«Θα έλεγα ότι κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», είπε ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» του τηλεοπτικού δικτύου CBS.

«Είναι γεγονός ότι κοιτάξαμε τι συνέβη στις χώρες που επέτρεψαν στους ηγέτες τους να αναλάβουν τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών και αυτό που τείνει να συμβαίνει είναι ότι πρόκειται για μια συνταγή (αύξησης του) πληθωρισμού και δυσπραγίας για τους καταναλωτές», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα ωστόσο, ο Χάσετ διερωτήθηκε αν «η σημερινή ηγεσία της Fed είναι τόσο ανεξάρτητη όσο θα επιθυμούσαμε» και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που σήμερα αμφισβητείται».

