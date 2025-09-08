Σοβαρό πρόβλημα στέγασης για πολλούς εκπαιδευτικούς: Τα υψηλά ενοίκια και τα… Airbnb – «Πληρώνουν συνδρομές στο γυμναστήριο για να έχουν ντους»

Λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, χιλιάδες εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί μακριά από τον τόπο τους έρχονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό πρόβλημα: τη στέγαση. Τα περισσότερα σπίτια στις τουριστικές περιοχές διατίθενται πλέον για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω Airbnb, με αποτέλεσμα δάσκαλοι και καθηγητές να μην βρίσκουν στέγη ή να αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα ενοίκια.

Στη Σύρο, η Ένωση Γονέων ανέλαβε πρωτοβουλία και συγκέντρωσε λίστα με περισσότερα από 45 διαθέσιμα σπίτια σε προσιτές τιμές, προκειμένου να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς.

Η κατάσταση που περιγράφουν οι ίδιοι οι δάσκαλοι είναι δραματική. Η κυρία Περέζου, φιλόλογος που έχει αποσπαστεί στη Σύρο και παλαιότερα στην Κω, τονίζει ότι κάθε χρόνο ζει το ίδιο αδιέξοδο. «Και στην Κρήτη ακόμη έχω ακούσει περιπτώσεις συναδέλφων, που τους πέταξαν έξω από τον Απρίλιο, οι οποίοι άνθρωποι μετά μένουν στο αυτοκίνητο, πληρώνουν συνδρομές στο γυμναστήριο για να μπορούν να έχουν ντους… Παρ’ όλα αυτά, το πρωί πρέπει να εμφανίζονται ευπρεπείς, να διδάσκουν με χαμόγελο και να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους», είπε στην κάμερα του ANT1.

Η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και το παρατεταμένο άνοιγμα της τουριστικής σεζόν έχουν εκτινάξει τα ενοίκια. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός για να μη μείνει στον δρόμο αναγκάζεται να κόψει από βασικά έξοδα. «Από το φαγητό της ημέρας, τα ταξίδια στον τόπο καταγωγής, τις επισκέψεις στην οικογένεια, μέχρι και την ένδυση ή την ψυχαγωγία του», σημειώνει η κ. Περέζου.

Η μισθολογική πραγματικότητα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. «Ο εισαγωγικός μισθός ενός νεοδιόριστου ανέρχεται σε περίπου 752 ευρώ, ενώ ενός αναπληρωτή κυμαίνεται μεταξύ 800 και 900 ευρώ. Είναι προφανές ότι όταν τα δύο τρίτα του μισθού ξοδεύονται για το ενοίκιο, ο εργαζόμενος αδυνατεί να τα βγάλει πέρα και οδηγείται σε οικονομική εξαθλίωση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κ. Σπύρος Μαρτίνης.

Ακόμα και τα σπίτια που μένουν διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς είναι συχνά ακατάλληλα. «Πρόκειται για ισόγεια διαμερίσματα που στην ουσία θυμίζουν υπόγεια, με ψηλά παράθυρα και ελάχιστες ανέσεις. Τα έπιπλα και οι ηλεκτρικές συσκευές είναι συχνά παλαιά, απομεινάρια της δεκαετίας του ’80 μετά από κάποια ανακαίνιση. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός δεν ζητά πολυτέλειες, αλλά έναν αξιοπρεπή χώρο διαβίωσης», δήλωσε η κ. Περέζου.

Η πίεση που βιώνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχει σοβαρές συνέπειες στην εκπαίδευση. Χιλιάδες αναπληρωτές παραιτούνται κάθε χρόνο, ενώ πλέον φεύγουν και μόνιμοι. Το κράτος, όπως τονίζουν οι ίδιοι, δεν έχει μεριμνήσει για να λυθεί αυτό το κρίσιμο ζήτημα.

Η κατάσταση οδηγεί σε ελλείψεις προσωπικού, με αποτέλεσμα οι γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους να σχολάνε νωρίτερα. «Ένας εργαζόμενος γονέας γνωρίζει ότι το παιδί του βρίσκεται στο σχολείο μέχρι περίπου τις 13:30-14:00. Ωστόσο, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, τα παιδιά πολλές φορές σχολάνε ήδη από τις 12:15», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Απέναντι σε αυτή την εικόνα, το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει λύσεις όπως η αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων για τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας, η συνεργασία με ιδιώτες και ξενοδοχειακούς φορείς –όπως ήδη εφαρμόζεται στη Μύκονο– καθώς και η ενεργοποίηση δήμων και περιφερειών για την παραχώρηση χώρων.

Η πρωτοβουλία της Ένωσης Γονέων στη Σύρο, με περισσότερα από 45 διαθέσιμα σπίτια και ενοίκια που κατά μέσο όρο κυμαίνονται από 400 έως 450 ευρώ, δείχνει έναν δρόμο λύσης.

Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει βαθύ και αφορά ολόκληρη τη χώρα. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν από την Πολιτεία μόνιμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους με αξιοπρέπεια και χωρίς το άγχος της στέγης.

Δείτε το βίντεο του ANT1: