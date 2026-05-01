Πρωτομαγιά: Γιατί φτιάχνουμε μαγιάτικο στεφάνι και τι συμβολίζει – Μέχρι πότε παραμένει κρεμασμένο

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

μαγιάτικο στεφάνι

Το μαγιάτικο στεφάνι συμβολίζει την άνοιξη και την αναγέννηση της φύσης. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα έθιμα για την Πρωτομαγιά.

Το μαγιάτικο στεφάνι είναι φτιαγμένο με βέργα από ξύλο κληματαριάς και ανοιξιάτικα λουλούδια. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και την αρχαία ελληνική θρησκεία.

Στα νησιά της Μεσογείου την Πρωτομαγιά, φτιάχνουν ένα στεφάνι με λουλούδια συνήθως αγριολούλουδα, μαργαρίτες και πιο σπάνια παπαρούνες. Το λουλούδινο στεφάνι κρεμιέται έξω από τα σπίτια.

Όλα τα σπίτια, έκτος από εκείνα που έχουν πένθος, φτιάχνουν στεφάνι για προστασία, υγεία, ευτυχία, για το μάτι, με τον ανάλογο συνδυασμό λουλουδιών.

Το στεφάνι θα παραμείνει στο σπίτι έως τα μέσα του καλοκαιριού. Στη γιορτή του Άη Γιάννη του Κλήδονα το ρίχνουν στη φωτιά. Ανάβουν φωτιές σε δρόμους και πλατείες και πηδούν πάνω από τη φωτιά τρεις φορές, τρέχοντας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

