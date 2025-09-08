Οι αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης για τρίτεκνους και πολύτεκνους

Παρεμβάσεις για ελάφρυνση των φορολογικών βαρών προβλέπονται στα κυβερνητικά μέτρα, όπως εξειδικεύτηκαν από τον υπουργό Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ειδικότερα παρεμβάσεις για οικογένειες προβλέπουν ότι ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων.

Συγκεκριμένα μειώνονται κατά:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με 4ερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο: