Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε στενό κύκλο τελείται η κηδεία του στην Ριβάλτα

Enikos Newsroom

διεθνή

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε στενό κύκλο τελείται η κηδεία του στην Ριβάλτα

Η κηδεία του θρύλου της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, πραγματοποιείται, στην Ιταλία, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο αυτή την ώρα στη Ριβάλτα, στην επαρχία Πιατσέντσα.

Η αυστηρά ιδιωτική τελετή πραγματοποιείται στην μικρή εκκλησία του Σαν Μαρτίνο, με περίπου είκοσι άτομα παρόντα, όπως ζήτησε ο σχεδιαστής.

Μετά την κηδεία, την οποία θα τελέσει ο ιερέας Τζουζέπε Μπουζάνι, η σορός του Αρμάνι θα αποτεφρωθεί και θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι δίπλα στους γονείς και τον αδελφό του Σέρτζιο.

Ημέρα πένθους είναι η σημερινή στην Πιατσέντσα και το Μιλάνο.

Στην Πιατσέντσα, οι καταστηματάρχες στο ιστορικό κέντρο αποφάσισαν να σβήσουν τα φώτα των καταστημάτων τους σε ένδειξη πένθους. Το Σαββατοκύριακο απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα στο Θέατρο Αρμάνι του Μιλάνου 16.000 άνθρωποι.

Η Ριβάλτα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του διεθνούς φήμης μόδιστρου, όπου είχε γεννηθεί το 1934. “Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας φύλακας του κήπου της ομορφιάς, που έφτιαξε ο Κύριος. Έζησε την εμπειρία αυτή με την αριστοκρατική απλότητα που τον χαρακτήριζε. Συχνά η πλάση λαβώνεται, αλλά εκείνος συνέβαλε στην ανανέωσή της”, τόνισε ο ιερέας της Ριβάλτα, πατέρας Τζουζέπε Μπουζάνι.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αεροδιακομιδές: Καθημερινές γέφυρες ζωής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Κάθε εβδομάδα γεννιέται 1 παιδί που πάσχει από Κυστική Ίνωση

Βοήθημα ύψους έως και 1.375,50 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Από αύριο η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

ΦΠΑ: Σε ποια νησιά μειώνεται κατά 30% – Ολόκληρη η λίστα

Αλλάξτε αυτές τις ρυθμίσεις για να κάνετε άμεσα την Smart TV σας πιο ιδιωτική

«Αποτυχημένο αστέρι» έχει ασυνήθιστα πλούσιο δίσκο σχηματισμού πλανητών – Τι αποκάλυψε το James Webb
περισσότερα
17:04 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Άρχισε στην Βουλή η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού – «Η υποταγή στο χρέος είναι σαν υποταγή σε στρατιωτική βία»

Ιστορική ημέρα αναμένεται σήμερα στην Γαλλία, καθώς στην Βουλή, άρχισε η διαδικασία για την πα...
16:48 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ουίλιαμ, Κέιτ και Χάρι τιμούν την μνήμη της, 3 χρόνια μετά τον θάνατό της

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ, στη Βρετανία, ηγήθηκαν σήμερα των βασιλικών τελετώ...
15:49 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: «Οι κυρώσεις δεν θα αναγκάσουν ποτέ τη Ρωσία να αλλάξει πορεία» – Στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ

Το Κρεμλίνο τόνισε σήμερα ότι οι κυρώσεις δεν θα μπορέσουν ποτέ να αναγκάσουν τη Ρωσία να αλλά...
14:46 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: 6 νεκροί από την επίθεση σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ – Οι IDF περικυκλώνουν χωριά στη Δυτική Όχθη

Μια αιματηρή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος