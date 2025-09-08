Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε στενό κύκλο τελείται η κηδεία του στην Ριβάλτα

Η κηδεία του θρύλου της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, πραγματοποιείται, στην Ιταλία, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο αυτή την ώρα στη Ριβάλτα, στην επαρχία Πιατσέντσα.

Η αυστηρά ιδιωτική τελετή πραγματοποιείται στην μικρή εκκλησία του Σαν Μαρτίνο, με περίπου είκοσι άτομα παρόντα, όπως ζήτησε ο σχεδιαστής.

Μετά την κηδεία, την οποία θα τελέσει ο ιερέας Τζουζέπε Μπουζάνι, η σορός του Αρμάνι θα αποτεφρωθεί και θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι δίπλα στους γονείς και τον αδελφό του Σέρτζιο.

Ημέρα πένθους είναι η σημερινή στην Πιατσέντσα και το Μιλάνο.

Στην Πιατσέντσα, οι καταστηματάρχες στο ιστορικό κέντρο αποφάσισαν να σβήσουν τα φώτα των καταστημάτων τους σε ένδειξη πένθους. Το Σαββατοκύριακο απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα στο Θέατρο Αρμάνι του Μιλάνου 16.000 άνθρωποι.

Η Ριβάλτα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του διεθνούς φήμης μόδιστρου, όπου είχε γεννηθεί το 1934. “Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας φύλακας του κήπου της ομορφιάς, που έφτιαξε ο Κύριος. Έζησε την εμπειρία αυτή με την αριστοκρατική απλότητα που τον χαρακτήριζε. Συχνά η πλάση λαβώνεται, αλλά εκείνος συνέβαλε στην ανανέωσή της”, τόνισε ο ιερέας της Ριβάλτα, πατέρας Τζουζέπε Μπουζάνι.