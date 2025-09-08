Γαλλία: Άρχισε στην Βουλή η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού – «Η υποταγή στο χρέος είναι σαν υποταγή σε στρατιωτική βία»

Ιστορική ημέρα αναμένεται σήμερα στην Γαλλία, καθώς στην Βουλή, άρχισε η διαδικασία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γάλλος πρωθυπουργός στις 25 Αυγούστου.

Ο Μπαϊρού είναι αντιμέτωπος με μια ψήφο εμπιστοσύνης που, κατά πάσα πιθανότητα, θα επισπεύσει την πτώση του. Την πρώτη ημέρα της κοινοβουλευτικής τους θητείας, τα εκλεγμένα μέλη του Palais Bourbon (Εθνοσυνέλευση) θα ακούσουν τη γενική πολιτική ομιλία του Μπαϊρού… πριν τον καταψηφίσουν, όπως όλα δείχνουν.

Η ψήφος εμπιστοσύνης δεν είναι μια νέα διαδικασία. Από το 1958 έχουν διεξαχθεί τουλάχιστον 31 τέτοιες ψηφοφορίες. Αλλά όλες τις κέρδισαν οι πρωθυπουργοί που τις ζήτησαν. Είναι παραδοσιακή θεσμική πρακτική να διορίζεται (ή να επαναδιορίζεται) ένας πρωθυπουργός του ίδιου κόμματος με τη νέα πλειοψηφία μετά από γενικές εκλογές. Τις πρώτες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, εκφωνεί μια γενική πολιτική ομιλία, πριν ζητήσει την εμπιστοσύνη της Εθνοσυνέλευσης, η οποία δεν είναι υποχρεωτική.

Γιατί είναι ιστορική ημέρα

Χωρίς απόλυτη πλειοψηφία από τις βουλευτικές εκλογές του 2022, οι προκάτοχοι του Φρανσουά Μπαϊρού – Élisabeth Borne, Michel Barnier και Gabriel Attal – είχαν αποφύγει προσεκτικά να ζητήσουν αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης μετά την ομιλία τους, γιατί θα την έχαναν. Πόσο μάλλον που η πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών αρκεί να ψηφίσει κατά του πρωθυπουργού για να τον ανατρέψει, σε αντίθεση με την πρόταση μομφής, η οποία απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών που μετέχουν στη Συνέλευση.

Συνεπώς, ο Μπαϊρού είναι πιθανό να είναι ο πρώτος ένοικος του Matignon που θα εκδιωχθεί με αυτή τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 49 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Έτσι ο Μπαϊρού πήρε πριν από λίγο τον λόγο για την τελευταία του ομιλία προς το έθνος.

Ο πολιτικός από το Béarn, ο οποίος έχει σφυρηλατήσει το ίδιο μήνυμα στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες -ότι το χρέος είναι ένα θανάσιμο πρόβλημα, ή εγώ ή το χάος- έχει απεριόριστο χρόνο στα χαρτιά για να κάνει μια υπέρτατη προσπάθεια να πείσει τους εκπροσώπους του έθνους. Στη συνέχεια, έντεκα ομιλητές από τις έντεκα κοινοβουλευτικές ομάδες θα ανέβουν στο βήμα για να απαντήσουν στον πρωθυπουργό και να ανακοινώσουν τις ψήφους των συναδέλφων τους στην ομάδα.

Μόνο ο Gabriel Attal, του οποίου το κόμμα Ensemble είναι η κύρια ομάδα εντός της “κοινής βάσης”, θα έχει 35 λεπτά χρόνο ομιλίας. Για τους υπόλοιπους, όσο περισσότερα εκλεγμένα μέλη έχει μια ομάδα, τόσο περισσότερο χρόνο ομιλίας θα έχει. Το ακροδεξιό RN (123 βουλευτές), το DR (49 βουλευτές) και το MODEM (36 βουλευτές) θα έχουν από 15 λεπτά. Οι υπόλοιπες ομάδες (λιγότεροι από 35 βουλευτές) θα έχουν 10 λεπτά. Τέλος, ο Philippe Bonnecarrère, ο οποίος έχει επιλεγεί τυχαία για να εκπροσωπήσει τους 11 μη εγγεγραμμένους βουλευτές, θα έχει πέντε λεπτά για να αναπτύξει την άποψή του.

Πότε θα ξέρουμε τι θα γίνει

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν θα γίνει γνωστό πριν από τις 20.00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με την Le Figaro. Εκείνη την ώρα αναμένεται να έχουν ανακοινώσει όλοι εκπρόσωποι των ομάδων από το βήμα της Βουλής, τι θα ψηφίσουν οι βουλευτές τους. Η διαδικασία δεν θα έχει τελειώσει. Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα μπορέσει τότε να μιλήσει και πάλι από τα κυβερνητικά έδρανα στην πρώτη σειρά της αίθουσας.

Μόνο τότε οι 574 βουλευτές που απαρτίζουν σήμερα το Palais Bourbon θα μπορέσουν να ψηφίσουν με τον παραδοσιακό τρόπο, με ένα χάρτινο ψηφοδέλτιο που θα τοποθετηθεί σε μια κάλπη σε ένα από τα δωμάτια που γειτνιάζουν με την αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης.

Κατά παράδοση, η γενική πολιτική ομιλία του πρωθυπουργού, διαβάζεται ταυτόχρονα στη Γερουσία. Η Élisabeth Borne θα αναλάβει αυτό το καθαρά τυπικό καθήκον, το οποίο δεν οδηγεί σε καμία ψηφοφορία στο Palais du Luxembourg.

Όσον αφορά τη Συνέλευση, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, που βασίζονται στον προσομοιωτή ψηφοφορίας της Le Figaro, περίπου 330 εκλεγμένοι βουλευτές από όλα τα κόμματα αναμένεται να ψηφίσουν κατά της κυβέρνησης Μπαϊρού.

François Bayrou face au vote de confiance de l’Assemblée : «La France n’a pas connu de budget en équilibre depuis 51 ans. Depuis 51 ans, tous les ans, les dépenses s’accroissent, les déficits se répètent et les dettes s’accumulent». pic.twitter.com/LiFm6wKPJH — CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025

Ο πρωθυπουργός άρχισε την ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση με μια αιτιολόγηση για την προκήρυξη της ψηφοφορίας, λέγοντας ότι “ήθελε” αυτό την “δοκιμασία αλήθειας”. “Ήθελα αυτή τη συνάντηση και κάποιοι από εσάς, οι πιο πολυάριθμοι, οι πιο λογικοί ίσως, θεωρούσατε ότι ήταν παράλογο, ότι ήταν πολύ μεγάλο το ρίσκο. Αλλά εγώ πιστεύω ακριβώς το αντίθετο. Το μεγαλύτερο ρίσκο ήταν να μην το αναλάβουμε, να αφήσουμε τα πράγματα να συνεχιστούν χωρίς να αλλάξει τίποτα”.

Τα χρέη συσσωρεύονται

Ο Μπαϊρού αντιπαρέβαλε “πολιτικά ζητήματα, για τις επόμενες εκλογές” και “ιστορικά ζητήματα, για την επόμενη γενιά”, απαριθμώντας διάφορα “επείγοντα” προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

“Παράγουμε λιγότερα από τους γείτονές μας”- υπάρχει “ένα τεράστιο πρόβλημα εθνικής εκπαίδευσης”- “ένα τεράστιο πρόβλημα στέγασης”- ζητήματα “ασφάλειας και δικαιοσύνης, οι δύο πλευρές του καθήκοντός μας ως κράτος”- το κρίσιμο ζήτημα της “μετανάστευσης”- το “ζήτημα του υπερβολικού χρέους”, είπε.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο τελευταίο σημείο, ζητώντας την εμπιστοσύνη της Συνέλευσης στη δήλωσή του. “Κάθε χρόνο, ξοδεύουμε περισσότερα από τους πόρους μας για το έτος, και συχνά πολύ περισσότερα”, επέμεινε.

Η Γαλλία δεν έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εδώ και 51 χρόνια”, δήλωσε ο Φρανσουά Μπαϊρού. “Τα χρέη συσσωρεύονται. Κάθε χρόνο ξοδεύουμε περισσότερα από όσα παράγουμε. Ένα ευρώ έλλειμμα είναι ένα ευρώ πρόσθετο χρέος”.

“Η υποταγή στο χρέος είναι σαν την υποταγή με στρατιωτική βία. Κυριαρχούμενοι από τα όπλα ή κυριαρχούμενοι από τους πιστωτές μας εξαιτίας ενός χρέους που μας καταδυναστεύει, και στις δύο περιπτώσεις χάνουμε την ελευθερία μας”, είπε ο Μπαϊρού.

Κανένα σασπένς

Ο κοινοβουλευτικός συνασπισμός, που υποστηρίζει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν – και κατ’ επέκταση τον εκλεκτό του πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, δεν έχει την πλειοψηφία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, έχουν προειδοποιήσει πως θα ψηφίσουν «Όχι».

Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, τέταρτου πρωθυπουργού που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 και δεύτερου από τότε που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο 2024, θα πέσει. Και η Γαλλία, η οποία λυγίζει κάθε μέρα και λίγο περισσότερο κάτω από το βάρος του δημόσιου χρέους της, θα βυθιστεί στην πολιτική κρίση, με τα κόμματα να έχουν βγάλει τα μαχαίρια με στόχο τις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2027.