Καρολίνα Πελενδρίτου: Οδηγός ταξί αρνήθηκε στην Κύπρια Παραολυμπιονίκη να επιβιβάσει τον σκύλο-οδηγό της – ΒΙΝΤΕΟ

Πρωταγωνίστρια σε ένα αδιανόητο και δυσάρεστο περιστατικό ήταν η Κύπρια Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου.

Με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, η Καρολίνα Πελενδρίτου έκανε γνωστό ότι ένας οδηγός ταξί στην Ελλάδα αρνήθηκε να επιβιβάσει στο όχημά του τον σκύλο-οδηγό της.

Η Καρολίνα, που είναι τυφλή, αντέδρασε έντονα με τον οδηγό να ακούγεται να λέει: «εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος κατουρήσει μέσα στο αμάξι;»

«Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί κι αν καλέσω την αστυνομία θα πάτε αυτόφωρο», απάντησε η Παραολυμπιονίκης, με τον οδηγό να επιμένει λέγοντας: «εγώ θα πάω αυτόφωρο; Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο».

Δείτε το βίντεο:

 

@karolinapelendritou Απάντηση στον χρήστη @evakaplaz🧚‍♀️ ♬ πρωτότυπος ήχος – karolinapelendritou

Σύμφωνα με την νομοθεσία: «οι σκύλοι οδηγοί τυφλών ή βοηθητικοί σκύλοι ΑμεΑ έχουν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης με όλα τα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, ταξί, αεροπλάνα, πλοία). Ο σκύλος πρέπει να φέρει σαμάρι/εξάρτυση που τον αναγνωρίζει ως σκύλο οδηγό. Δεν επιτρέπεται στον οδηγό ταξί να αρνηθεί τη μεταφορά ή να ζητήσει επιπλέον κόμιστρο. Ο σκύλος μπορεί να κάθεται δίπλα στο άτομο που συνοδεύει, όχι σε χώρο αποσκευών».

