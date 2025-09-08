Τραγωδία στην Ίο: Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:20, στην επαρχιακή οδό Κάμπου – Χώρας στην Ίο.

Σύμφωνα με το Cyclades24, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος αλλοδαπός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών, το οποίο σχηματίζει σχετική δικογραφία.