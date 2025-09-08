ΗΠΑ: Influencer νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δέχθηκε «βροχή» από σφαίρες έξω από το σπίτι της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η influencer Lola Doll από τις ΗΠΑ αφού δέχθηκε «βροχή» από σφαίρες έξω από το σπίτι της.

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον της 33χρονης influencer, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Lolita Callender, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Εκείνη την ώρα η 33χρονη βρισκόταν στο αυτοκίνητο της μπροστά από το σπίτι της στο East Ruimveldt, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Γουιάνας.

Η Doll χτυπήθηκε από σφαίρες στο λαιμό, το πρόσωπο, τα χέρια και το δεξί πόδι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στο Τζορτζτάουν.

«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι το θύμα καθόταν στο αυτοκίνητό της όταν πυροβολήθηκε από έναν άνδρα που επέβαινε σε μοτοσικλέτα», τόνισε η αστυνομία.

Οι αρχές αναζητούν ως ύποπτο για την απόπειρα δολοφονίας τον Paul Daby Jr. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι ξεκάθαρο και η έρευνα συνεχίζεται. Η Doll, η οποία έχει πάνω από 52.000 followers στο Instagram, έγινε διάσημη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την μουσική της και τις πόζες της με αποκαλυπτικά ρούχα.