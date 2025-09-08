ΗΠΑ: Influencer νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δέχθηκε «βροχή» από σφαίρες έξω από το σπίτι της

Enikos Newsroom

διεθνή

αστυνομία ΗΠΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η influencer Lola Doll από τις ΗΠΑ αφού δέχθηκε «βροχή» από σφαίρες έξω από το σπίτι της.

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον της 33χρονης influencer, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Lolita Callender, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Εκείνη την ώρα η 33χρονη βρισκόταν στο αυτοκίνητο της μπροστά από το σπίτι της στο East Ruimveldt, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Γουιάνας.

Η Doll χτυπήθηκε από σφαίρες στο λαιμό, το πρόσωπο, τα χέρια και το δεξί πόδι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στο Τζορτζτάουν.

Η 33χρονη influencer.

«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι το θύμα καθόταν στο αυτοκίνητό της όταν πυροβολήθηκε από έναν άνδρα που επέβαινε σε μοτοσικλέτα», τόνισε η αστυνομία.

Οι αρχές αναζητούν ως ύποπτο για την απόπειρα δολοφονίας τον Paul Daby Jr. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.

Ο Paul Daby Jr.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι ξεκάθαρο και η έρευνα συνεχίζεται. Η Doll, η οποία έχει πάνω από 52.000 followers στο Instagram, έγινε διάσημη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την μουσική της και τις πόζες της με αποκαλυπτικά ρούχα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αεροδιακομιδές: Καθημερινές γέφυρες ζωής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Κάθε εβδομάδα γεννιέται 1 παιδί που πάσχει από Κυστική Ίνωση

Βοήθημα ύψους έως και 1.375,50 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Από αύριο η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

ΦΠΑ: Σε ποια νησιά μειώνεται κατά 30% – Ολόκληρη η λίστα

Αλλάξτε αυτές τις ρυθμίσεις για να κάνετε άμεσα την Smart TV σας πιο ιδιωτική

«Αποτυχημένο αστέρι» έχει ασυνήθιστα πλούσιο δίσκο σχηματισμού πλανητών – Τι αποκάλυψε το James Webb
περισσότερα
17:39 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε στενό κύκλο τελείται η κηδεία του στην Ριβάλτα

Η κηδεία του θρύλου της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 9...
17:04 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Άρχισε στην Βουλή η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού – «Η υποταγή στο χρέος είναι σαν υποταγή σε στρατιωτική βία»

Ιστορική ημέρα αναμένεται σήμερα στην Γαλλία, καθώς στην Βουλή, άρχισε η διαδικασία για την πα...
16:48 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ουίλιαμ, Κέιτ και Χάρι τιμούν την μνήμη της, 3 χρόνια μετά τον θάνατό της

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ, στη Βρετανία, ηγήθηκαν σήμερα των βασιλικών τελετώ...
15:49 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: «Οι κυρώσεις δεν θα αναγκάσουν ποτέ τη Ρωσία να αλλάξει πορεία» – Στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ

Το Κρεμλίνο τόνισε σήμερα ότι οι κυρώσεις δεν θα μπορέσουν ποτέ να αναγκάσουν τη Ρωσία να αλλά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος