Τύρναβος: 88χρονος πυροβόλησε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομικοί

Παραλίγο τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής στον Τύρναβο, όταν ένας 88χρονος, ενοχλημένος από τη συμπεριφορά ενός 18χρονου, έβγαλε την καραμπίνα του και πυροβόλησε εναντίον του.

Ο 18χρονος τραυματίστηκε στην πλάτη, ευτυχώς όμως το τραύμα ήταν ελαφρύ και η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον 88χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, ο ηλικιωμένος υποστήριξε ότι ενοχλήθηκε από τη συμπεριφορά του 18χρονου, ο οποίος φέρεται να διατηρεί σχέση με την εγγονή του.

Την προανάκριση για τα αίτια της ενέργειας διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου, ενώ ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

