Φρικτή δολοφονία στις ΗΠΑ: Άστεγος μαχαίρωσε 23χρονη μέσα στο τρένο – Βίντεο-σοκ από τη στιγμή της επίθεσης

Μια 23χρονη Ουκρανή, ονόματι Ιρίνα Ζαρούτσκα, δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές σε τρένο του Σάρλοτ στις ΗΠΑ, με συγκλονιστικά πλάνα από κάμερες ασφαλείας να δείχνουν τη στιγμή που η αμέριμνη γυναίκα δέχεται την επίθεση.

Ο 35χρονος Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, σύμφωνα με τα πλάνα που κοινοποίησε η αστυνομία, φαίνεται να βγάζει ένα μαχαίρι και να σηκώνεται πίσω από τη Ζαρούτσκα, ενώ το βίντεο κόβεται ακριβώς τη στιγμή που προετοιμάζεται να τη μαχαιρώσει.

Η Ζαρούτσκα δεν αντιλαμβάνεται τον δράστη που βρίσκεται πίσω της και ασχολείται με το κινητό της, ενώ ο Μπράουν ετοιμάζεται να της επιτεθεί.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης περιφέρεται μέσα στο τρένο, σκορπίζοντας αίμα στο δάπεδο από το μαχαίρι του, ενώ οι επιβάτες δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται τι έχει συμβεί. Ο ύποπτος βγάζει τη λερωμένη με αίμα μπλούζα του και περιμένει ήρεμος μέχρι το τρένο να φτάσει στον σταθμό πριν αποβιβαστεί.

Η δήμαρχος του Σάρλοτ, Vi Lyles, ευχαρίστησε τα ΜΜΕ που επέλεξαν να μην δημοσιοποιήσουν το βίντεο. «Το βίντεο της συγκλονιστικής επίθεσης που στέρησε τη ζωή της Ιρίνα Ζαρούτσκα είναι πλέον δημόσιο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας στα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη της κοινότητας που επέλεξαν να μην αναδημοσιεύσουν ή να μοιραστούν το υλικό από σεβασμό προς την οικογένεια της Ιρίνα», έγραψε η Lyles σε ανάρτησή της στο X το Σάββατο.

«Η άρνηση της δημάρχου να καταδικάσει τη χωρίς νόημα, φρικτή βία είναι τόσο αποκαλυπτική όσο και καταδικαστέα. Οι βίαιοι εγκληματίες, ανεξαρτήτως ποιοι είναι ή πώς μοιάζουν, πρέπει να βρίσκονται στη φυλακή», έγραψε ο βουλευτής Brad Knott σε απάντηση στην ανάρτηση της Lyles. Το γραφείο της Lyles δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η δολοφονία μιας λευκής γυναίκας από έναν μαύρο άνδρα προκάλεσε επίσης πολλές αντιδράσεις από την ακροδεξιά.

Ταυτόχρονα, όσοι γνώριζαν την Ζαρούτσκα εξέφρασαν τον τρόμο τους για το γεγονός ότι μια 23χρονη γυναίκα που διέφυγε του πολέμου στη χώρα της το 2022 θα μπορούσε να καταλήξει με τόσο φρικτό τρόπο στις ΗΠΑ.

Η Ζαρούτσκα φορούσε ακόμα τη στολή εργασίας της από την πιτσαρία Zepeddie’s στο Σαρλότ όταν δέχτηκε την επίθεση. Το εστιατόριο απέτισε φόρο τιμής στην Ιρίνα μετά τον θάνατό της: «Πρόσφατα, η οικογένεια της Zepeddie’s υπέστη μια τεράστια απώλεια. Χάσαμε όχι μόνο μια καταπληκτική εργαζόμενη, αλλά και μια αληθινή φίλη. Η αγαπημένη μας Ιρίνα έφυγε από αυτόν τον κόσμο πολύ νωρίς και οι καρδιές μας είναι βαριές από θλίψη», έγραψε το εστιατόριο σε ανακοίνωσή του στο Instagram.

Ο Μπράουν, που είναι άστεγος, έχει αρκετές καταδίκες από το 2014, όπως δείχνουν δικαστικά έγγραφα που έλαβε η εφημερίδα New York Post. Εκτίσε πέντε χρόνια για ένοπλη ληστεία το 2014 και αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2020, πριν συλληφθεί πάλι πέντε μήνες αργότερα για επίθεση στη μητέρα του στο Σαρλότ.

Παρά το μακρύ ποινικό του μητρώο, ο Μπράουν ήταν ελεύθερος όταν φέρεται να διέπραξε τη δολοφονία.